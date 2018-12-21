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Земельный мораторий не будет действовать с 1 по 20 января 2019 года - нардеп Мушак
20:25 21.12.2018 |
Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет действовать с 1 по 20 января 2019 года, сообщил народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").
"Мораторий был проголосован в 17:53, в 17:54 было зарегистрировано мое постановление об отмене результатов голосования, потому что оно прошло с "кнопкодавством". Из-за нашего постановления решение парламента по мораторию не вступит в силу ранее 20 января", - написал А.Мушак на своей странице в Facebook. В то же время, предыдущий запрет купли-продажи с/х земли истекает 1 января 2019 года.
"Все это время мы будем показывать циничность и лживость заявлений по земельному вопросу от ведущих политиков, потому за эти 20 дней никаких проблем с землей не произойдет. А это значит, что украинцев сознательно обманывали касательно необходимости продления моратория", - добавил депутат.
В "Переходных положениях" Земельного кодекса указывается, что купля-продажа сельхозземли запрещена до вступления в силу закона об обороте земель сельхозназначения.
По данным на сайте Верховной Рады, в парламенте зарегистрировано два постановления об отмене моратория на продажу земли, инициатором одного выступает А.Мушак, другого - Виктор Пинзеник.
Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 20 декабря одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
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