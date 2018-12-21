Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2018 к ноябрю-2017 снизилось на 0,7%, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 0,3%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство упало на 2,1%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,5%.
Согласно данным ведомства, в целом за 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,6% с 1,8% по итогам 10 месяцев.
Рост в поставке электроэнергии, газа и пара за указанный период составил 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,2%, добывающей промышленности - 2,2%.
Госстат уточняет, что в ноябре-2018 к ноябрю-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 2,8%., в добывающей промышленности рост составил 1,1%
Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в ноябре-2018 по сравнению с ноябрем- 2017 сократилось на 35%, в Донецкой области - на 2,4%.
Что касается остальных областей, то в ноябре 2018 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Черновицкой (на 12,1%), Винницкой (на 9,7), Ривненской (на 9,6%), Николаевской (на 6,8%), Харьковской (на 6,6%), Черкасской (на 6,5%), Запорожской (на 6,1%), Тернопольской (на 2,5%), Черниговской (на 1,7%) областях и в Киеве (на 3,6%).
В то же время сокращение наблюдалось в Одесской (на 13,4%), Хмельницкой (на 8,6%), Волынской (на 5%), Херсонской (на 4,7%), Кировоградской (на 4,3%), Ивано-Франковской (на 2,6%), Днепропетровской (на 2%), Житомирской (на 1,8%) областях.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в ноябре 2018г:
|ноябрь 2018г к октябрю 2018г, %
|ноябрь 2018г к ноябрю 2017г, %
|январь-ноябрь 2018г к январю-ноябрю 2017г, %
|Справочно январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016
|Промышленность всего
|97,9
|99,1
|101,6
|100,5
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|95,6
|98,5
|101,5
|101,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,6
|101,1
|102,2
|94,2
|- добыча каменного и бурого угля
|100,1
|98,9
|103,3
|83,3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96,6
|104,0
|102,6
|100,1
|- добыча металлических руд
|99,5
|100,4
|102,5
|93,4
|Перерабатывающая промышленность
|94,5
|97,5
|101,2
|104,8
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|91,8
|99,2
|98,4
|103,6
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|98,4
|90,6
|96,5
|108,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,4
|101,2
|101,5
|105,9
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|95,4
|101,6
|103,6
|84,5
|Производство химических изделий и химической продукции
|76,0
|73,6
|118,6
|116,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|101,6
|107,9
|100,9
|106,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|91,9
|98,1
|99,3
|108,5
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|94,0
|94,7
|100,9
|99,8
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|103,1
|96,0
|102,7
|107,3
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|128,1
|152,9
|100,1
|105,1
|производство электрического оборудования
|102,7
|66,2
|85,9
|96,5
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|101,3
|102,0
|102,1
|106,1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|99,9
|95,2
|112,2
|115,8
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|90,4
|106,2
|104,9
|110,7
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|115,5
|102,8
|102,0
|94,3
Данные: Госстат