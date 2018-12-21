Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года снизилось на 0,9% после роста в октябре на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2018 к ноябрю-2017 снизилось на 0,7%, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 0,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство упало на 2,1%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно данным ведомства, в целом за 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,6% с 1,8% по итогам 10 месяцев.

Рост в поставке электроэнергии, газа и пара за указанный период составил 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,2%, добывающей промышленности - 2,2%.

Госстат уточняет, что в ноябре-2018 к ноябрю-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 2,8%., в добывающей промышленности рост составил 1,1%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в ноябре-2018 по сравнению с ноябрем- 2017 сократилось на 35%, в Донецкой области - на 2,4%.

Что касается остальных областей, то в ноябре 2018 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Черновицкой (на 12,1%), Винницкой (на 9,7), Ривненской (на 9,6%), Николаевской (на 6,8%), Харьковской (на 6,6%), Черкасской (на 6,5%), Запорожской (на 6,1%), Тернопольской (на 2,5%), Черниговской (на 1,7%) областях и в Киеве (на 3,6%).

В то же время сокращение наблюдалось в Одесской (на 13,4%), Хмельницкой (на 8,6%), Волынской (на 5%), Херсонской (на 4,7%), Кировоградской (на 4,3%), Ивано-Франковской (на 2,6%), Днепропетровской (на 2%), Житомирской (на 1,8%) областях.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в ноябре 2018г:

ноябрь 2018г к октябрю 2018г, % ноябрь 2018г к ноябрю 2017г, % январь-ноябрь 2018г к январю-ноябрю 2017г, % Справочно январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016 Промышленность всего 97,9 99,1 101,6 100,5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 95,6 98,5 101,5 101,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,6 101,1 102,2 94,2 - добыча каменного и бурого угля 100,1 98,9 103,3 83,3 - добыча сырой нефти и природного газа 96,6 104,0 102,6 100,1 - добыча металлических руд 99,5 100,4 102,5 93,4 Перерабатывающая промышленность 94,5 97,5 101,2 104,8 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 91,8 99,2 98,4 103,6 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 98,4 90,6 96,5 108,0 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,4 101,2 101,5 105,9 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 95,4 101,6 103,6 84,5 Производство химических изделий и химической продукции 76,0 73,6 118,6 116,3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 101,6 107,9 100,9 106,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 91,9 98,1 99,3 108,5 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 94,0 94,7 100,9 99,8 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 103,1 96,0 102,7 107,3 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 128,1 152,9 100,1 105,1 производство электрического оборудования 102,7 66,2 85,9 96,5 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 101,3 102,0 102,1 106,1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 99,9 95,2 112,2 115,8 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 90,4 106,2 104,9 110,7 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 115,5 102,8 102,0 94,3

Данные: Госстат