Финансовые новости
- |
- 21.12.18
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе-ноябре объем выполненных стройработ составил 115 млрд гривен
17:18 21.12.2018 |
В январе-ноябре 2018 года объем выполненных строительных работ составил 114,983 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 106,3%.
В январе-ноябре 2018 году работы по строительству зданий выполнены на 54,920 млрд гривен (из них жилые составили 25,771 млрд гривен, нежилые - 29,149 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 60,063 млрд гривен.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в ноябре составили 73,8% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 17,4% и 8,8% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе-октябре 2018 года объем выполненных строительных работ составил 100,474 млрд гривен.
В 2017 годe объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-ноябре 2018 года, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-ноябре 2018, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|114982,7
|100,0
|Здания
|54919,6
|47,8
|из них
|- жилые
|25770,8
|22,4
|- нежилые
|29148,8
|25,4
|Инженерные сооружения
|60063,1
|52,2
|в том числе:
|транспортные сооружения
|21267,8
|18,5
|- автострады, улицы и дороги
|18328,9
|16,0
|- железные дороги
|1359,6
|1,2
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|946,1
|0,8
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|12532,6
|10,9
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|6129,0
|5,3
|- местные трубопроводы и коммуникации
|6403,6
|5,6
|комплексные промышленные сооружения
|21178,0
|18,4
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|12196,1
|10,6
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|6206,9
|5,4
|- сооружения предприятий химической промышленности
|258,0
|0,2
|- сооружения металлургических предприятий
|2517,0
|2,2
|- другие инженерные сооружения
|5084,7
|4,4
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|460,6
|0,4
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП - МЭРТ
|Глава Пентагона Джеймс Мэтисс объявил о своей отставке из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом
|Финансисты заявляют о готовности валютного рынка и дальше снижать курс доллара
|Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат
|В январе-ноябре объем выполненных стройработ составил 115 млрд гривен
|Киевстар запустил Mobile ID в открытую эксплуатацию за 50 грн/мес.
|Госбюджет Украины за 11 мес.-2018 сведен с дефицитом 183,6 млн грн - Минфин
|Оборот розничной торговли Украины в январе-ноябре 2018г вырос на 6,2% - Госстат
|За месяц СУГ в рознице подешевел на 2,5 грн/л
Это интересно
|В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч
|Илон Маск представил первый туннель The Boring Company
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам