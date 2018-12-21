В январе-ноябре объем выполненных стройработ составил 115 млрд гривен

В январе-ноябре 2018 года объем выполненных строительных работ составил 114,983 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 106,3%.

В январе-ноябре 2018 году работы по строительству зданий выполнены на 54,920 млрд гривен (из них жилые составили 25,771 млрд гривен, нежилые - 29,149 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 60,063 млрд гривен.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в ноябре составили 73,8% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 17,4% и 8,8% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе-октябре 2018 года объем выполненных строительных работ составил 100,474 млрд гривен.

В 2017 годe объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-ноябре 2018 года, млн гривен: