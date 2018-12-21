Валовый внешний долг Украины в III кв.-2018 возрос на 0,87% - НБУ

Валовый внешний долг Украины в течение третьего квартала 2018 года возрос на $985 млн, или на 0,87% - до $114,742 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Соответствующая динамика обусловлена ростом краткосрочных обязательств на 6,49% - до $18,107 млрд, в том числе правительственных в 15 раз - до $697 млн, реального сектора - на 2,86%, до $16,027 млрд.

Долгосрочные обязательства за третий квартал сократились на 0,26% - до $86,818 млрд.

В целом валовый долг госсектора (правительства и центрального банка) за июль-сентябрь сократился на 0,16% - до $45,028 млрд, банковского сектора - на 1,59%, до $5,806 млрд, реального сектора возрос на 1,96% - до $54,091 млрд, межфирменный долг возрос на 1,14% - до $9,817 млрд.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США - 72,2%. Еще 13,4% составляют обязательства в евро и 10,6% - в SDR (специальные права заимствований).

Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы к началу октября 2018 года возросли до $6,177 млрд с $4,111 млрд на конец 2017 года.

С начала года валовый внешний долг сократился на 0,61%, или $709 млн грн.