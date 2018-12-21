Финансовые новости
- |
- 21.12.18
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Валовый внешний долг Украины в III кв.-2018 возрос на 0,87% - НБУ
12:17 21.12.2018 |
Валовый внешний долг Украины в течение третьего квартала 2018 года возрос на $985 млн, или на 0,87% - до $114,742 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Соответствующая динамика обусловлена ростом краткосрочных обязательств на 6,49% - до $18,107 млрд, в том числе правительственных в 15 раз - до $697 млн, реального сектора - на 2,86%, до $16,027 млрд.
Долгосрочные обязательства за третий квартал сократились на 0,26% - до $86,818 млрд.
В целом валовый долг госсектора (правительства и центрального банка) за июль-сентябрь сократился на 0,16% - до $45,028 млрд, банковского сектора - на 1,59%, до $5,806 млрд, реального сектора возрос на 1,96% - до $54,091 млрд, межфирменный долг возрос на 1,14% - до $9,817 млрд.
Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США - 72,2%. Еще 13,4% составляют обязательства в евро и 10,6% - в SDR (специальные права заимствований).
Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы к началу октября 2018 года возросли до $6,177 млрд с $4,111 млрд на конец 2017 года.
С начала года валовый внешний долг сократился на 0,61%, или $709 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП - МЭРТ
|Глава Пентагона Джеймс Мэтисс объявил о своей отставке из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом
|Финансисты заявляют о готовности валютного рынка и дальше снижать курс доллара
|Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат
|В январе-ноябре объем выполненных стройработ составил 115 млрд гривен
|Киевстар запустил Mobile ID в открытую эксплуатацию за 50 грн/мес.
|Госбюджет Украины за 11 мес.-2018 сведен с дефицитом 183,6 млн грн - Минфин
|Оборот розничной торговли Украины в январе-ноябре 2018г вырос на 6,2% - Госстат
|За месяц СУГ в рознице подешевел на 2,5 грн/л
Это интересно
|В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч
|Илон Маск представил первый туннель The Boring Company
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам