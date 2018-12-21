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НБУ ожидает рост ВВП 3,4% по итогам 2018
11:49 21.12.2018 |
Национальный банк ожидает рост ВВП 3,4% по итогам 2018 года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Фактические темпы роста реального ВВП в III квартале 2018 были близки к оценке Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за октябрь 2018 (3,1% г/г).
Основным драйвером роста ВВП в III квартале 2018 ожидаемо выступал как внутренний спрос потребительский, так и инвестиционный.
Рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,7% г / г в результате повышения заработных плат, пенсий, увеличения переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких и стабильных потребительских настроений населения.
Конечные потребительские расходы сектора общего государственного управления снизились на 6,7% г / г, отражая сдержанные темпы роста расходов бюджета.
Инвестиционная активность оставалась одним из важных факторов экономического роста.
В третьем квартале возобновилось снижение физического объема экспорта товаров и услуг (на 5,2% г / г).
В разрезе видов деятельности замедлились темпы роста валовой добавленной стоимости как сельского хозяйства (до 3% г / г), так и перерабатывающей промышленности (до 1% г / г).
Однако, благодаря устойчивому внутреннему спросу, улучшились показатели торговли, транспорта, секторов услуг и строительства.
Учитывая опубликованные данные за третий квартал и имеющуюся информацию в текущем квартале, ожидается, что рост реального ВВП по итогам 2018 будет близким к прогнозу, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2018 (3,4%).
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивал рост ВВП в июле-сентябре в 3,1%.
В июле-сентябре 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по предварительным данным увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 994,377 млрд гривен (в фактических ценах).
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