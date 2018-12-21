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В январе-ноябре все виды транспорта сократили перевозку грузов на 1,5% до 571 млн тонн
10:58 21.12.2018 |
В январе-ноябре 2018 года все виды транспорта перевезли 571 млн тонн грузов, что на 1,5% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 4,6% до 295,7 млн тонн.
Перевозка каменного угля уменьшилась на 3%, зерна и продуктов его помола - на 9,9%, нефти и нефтепродуктов - на 10,4%, цемента - на 3,6%, строительных материалов - на 10,5%, леса - на 11,8%, кокса - на 2,4%, черных металлов - на 3%, химических и минеральных удобрений - на 3,6%.
В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 0,1%, железной и марганцевой руды - на 2,8%.
В январе-ноябре 2018 года магистральные трубопроводы перекачали 98,5 млн тонн грузов, что на 5,2% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года; транзит нефти уменьшился на 4,9%, транзит газа - на 7,4%.
Морской и речной торговые флоты уменьшили перевозки грузов на 2,1%, в целом перевезено 5,3 млн тонн грузов.
Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 171,4 млн тонн грузов, что на 6,9% больше по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.
По данным Госстата, грузооборот уменьшился на 3% до 303,748 млрд тонно-километров по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2018 года все виды транспорта перевезли 516,1 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в январе-октябре 2017 года.
В 2017 году все виды транспорта перевезли 635,9 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в 2016 годом.
Перевозка грузов транспортом в январе-ноябре:
|Перевезено грузов, млн тонн
|Грузооборот, млн тонно-км
|январь-ноябрь 2018
|в % к январю-ноябрю 2017
|январь-ноябрь 2018
|в % к январю-ноябрю 2017
|Всего
|571,0
|98,5
|303 747,7
|97,0
|- железнодорожным
|295,7
|95,4
|170 445,9
|97,5
|- автомобильным
|171,4
|106,9
|38 782,9
|103,8
|- водным
|5,3
|97,9
|3 155,1
|79,2
|- трубопроводным
|98,5
|94,8
|91 056,8
|94,2
|- авиационным
|0,1
|120,1
|307,0
|124,8
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