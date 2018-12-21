В январе-ноябре все виды транспорта сократили перевозку грузов на 1,5% до 571 млн тонн

В январе-ноябре 2018 года все виды транспорта перевезли 571 млн тонн грузов, что на 1,5% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 4,6% до 295,7 млн тонн.

Перевозка каменного угля уменьшилась на 3%, зерна и продуктов его помола - на 9,9%, нефти и нефтепродуктов - на 10,4%, цемента - на 3,6%, строительных материалов - на 10,5%, леса - на 11,8%, кокса - на 2,4%, черных металлов - на 3%, химических и минеральных удобрений - на 3,6%.

В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 0,1%, железной и марганцевой руды - на 2,8%.

В январе-ноябре 2018 года магистральные трубопроводы перекачали 98,5 млн тонн грузов, что на 5,2% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года; транзит нефти уменьшился на 4,9%, транзит газа - на 7,4%.

Морской и речной торговые флоты уменьшили перевозки грузов на 2,1%, в целом перевезено 5,3 млн тонн грузов.

Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 171,4 млн тонн грузов, что на 6,9% больше по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.

По данным Госстата, грузооборот уменьшился на 3% до 303,748 млрд тонно-километров по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2018 года все виды транспорта перевезли 516,1 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в январе-октябре 2017 года.

В 2017 году все виды транспорта перевезли 635,9 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в 2016 годом.

Перевозка грузов транспортом в январе-ноябре: