В январе-ноябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 39,3% до 2 233,3 млн гривен

В январе-ноябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 39,3% до 2 233,3 млн гривен по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 578,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 654,7 млн гривен (2 612,8 млн гривен и 1 064,6 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 гривны.

Всего в январе-ноябре 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 6 976,7 тыс. домохозяйств, что на 12,6% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 66,7% обращений).

В ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 349,1 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 66,7% до 1 164,8 млн гривен по сравнению с январем-октябрем 2017 года.

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.