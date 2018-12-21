В Украине начал работу портал для проверки денежной оценки земель

В Украине начал работу в тестовом режиме открытый электронный портал для определения общенациональной нормативной денежной оценки (НДО) сельскохозяйственных земельных участков.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

Мартынюк сообщил, что бета-тестирование портала началось на этой неделе и будет продолжаться до конца года.

"7 февраля текущего года Кабинет Министров принял постановление №105, который утвердил проведение общенациональной нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения по всей территории Украины. За неполный год был проведен полный комплекс работ по оценке, данные сведены в единый массив, написан алгоритм, создан портал-зеркало с возможностью онлайн-расчета НДО. В результате у нас не осталось ни одного участка сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, который не был бы просчитан на базе данных", - написал Мартынюк.

Он отметил, что портал даст возможность собственникам земли, которые сдают участки в аренду, опираясь на данные НДО, убедится в справедливости арендной платы и, при необходимости, скорректировать ее, ориентируясь на показатели земельных аукционов по району.

Кроме того, арендаторы будут иметь возможность спрогнозировать свои арендные траты по всей Украине и объем обязательных платежей.

В то же время, органы местного самоуправления смогут получить четкое представление об оценке земельных ресурсов и возможность четко просчитать поступления в бюджеты в внедрить планирование.

Мартынюк также добавил, что базой для расчета нормативной денежной оценки земельного участка являются показатели качества грунтов.

"Исходные данные были местами неполными и требовали уточнения и дополнения. В каждом районе Украины были белые пятна, общая площадь которых в масштабах страны составила около 2 млн гектаров. В теории, работать над ликвидацией этих белых пятен и уточнением информации должны были собственники земли - и я как раз говорю не о гражданах-собственников участков (хотя и они тоже), но в первую очередь - органы местного самоуправления, которые больше всех заинтересованы в корректной оценке своих земельных ресурсов, поскольку от этого зависит объем земельных платежей в местные бюджеты", - отметил Мартынюк.

Он подчеркнул, что эта проблема была давно известна и признавалась на всех уровнях, но в большинстве случаев ее решение "упиралось в 5 тыс. грн -столько в среднем стоит разработка технической документации на земельный участок". При невозможности иного, отметил он, земельный налог насчитывался в формате от 5% от средней НДО пашни по области.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод совместно с Госгеокадастром создал открытый портал для определения нормативной денежной оценки земельных участков.

По данным Минагропрода, в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,837 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118,7 млн грн. Средняя арендная ставка, которая формируется на торгах, за последние 5 лет выросла на более 10 п.п. За первое полугодие 2018 этот показатель увеличен до 18,75%. За январь-июнь 2018 года поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на землю составили 77,3 млн грн.

