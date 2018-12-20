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Оборот розничной торговли Украины в январе-ноябре 2018г вырос на 6,2% - Госстат
18:46 20.12.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС в январе-ноябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,2% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
В ноябре-2018 оборот розничной торговли вырос на 1,2% по сравнению с октябрем, с ноябрем-2017 - на 5,6%.
Наибольший рост оборота розничной торговли за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 27,8%), Донецкой (на 14,7%), Полтавской (на 12,4%) и Закарпатской (на 12%) областях.
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