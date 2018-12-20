Причиной рейдерских захватов бизнеса в Украине является коррупция и недостатки системы госрегистрации - эксперт

Основными причинами рейдерских захватов бизнеса в Украинеявляется коррупция и проблемы с системой государственной регистрации имущества, считает президент ОО "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игорь Егоров.



"Существование рейдерства идет от коррумпированной власти, полной безнаказанности за совершение преступлений такого рода и низкой квалификации сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным генпрокуратуры за 2017 год, по статье о противодействие законной хозяйственной деятельности было зарегистрировано 315 уголовных производств, по статье о противоправном завладение имуществом - 99 преступлений, из них соответственно до суда дошло два и четыре", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщили представители совладельцев центра - компаний "Офис Лайн" и "Патрон Инвест", полиции не удалось взять ситуацию под контроль, поскольку лица, захватившие здание, заявили о получении прав собственности на БЦ компанией ООО "Авангард инвест". В то же время владельцы заявляют, что переоформление здания произошло с использованием незаконных схем и поддельных документов.

Он также отметил, что иностранные компании по этим причинам не хотят инвестировать в бизнес вУкраине, а каждый случай рейдерства - удар по стране.

Примером этой проблемы стал рейдерский захват 11 декабря бизнес центра "Дегтяревская 21 г", среди арендаторов которого - иностранные компании и телеканал "112 Украина".



По мнению адвоката компании "Патрон Инвест" Ирины Белицкой, одной из причин, которая сделала возможным такое переоформление, являются недостатки работы системы госрегистрации и достаточно широкий доступ к госреестрам.

"Еще 10 лет назад такое невозможно было осуществить, сейчас можно это сделать за три дня, имея доступ к реестру. К сожалению, за годы существования реестра недостатки не были устранены", - сказал она.

И.Белицкая отметила, что "Офис Лайн" и "Патрон Инвест" будут отстаивать свои права в судах, а также инициировать расследования правоохранительными органами, однако негативных последствий произошедшего уже не избежать.

"Мы обратились в правоохранительные органы, правозащитные организации и будем задействовать все доступные механизмы", - сказал она.

По словам адвоката, инвестиционная стоимость здания офисного центра составляет $10,5 млн.