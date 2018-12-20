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Украина и Великобритания начнут переговоры о ЗСТ в 2019, - Минэкономики
13:13 20.12.2018 |
Министерство экономического развития и торговли заявляет, что Украина и Великобритания начнут переговоры о зоне свободной торговли в 2019 году.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.
"В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в нем.
При этом первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции заявил, что Великобритания и Украина перешли от консультаций на соответствующую стадию технологических, технических и законодательных встреч о переходном периоде.
Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.
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