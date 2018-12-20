Финансовые новости
- |
- 20.12.18
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацкомиссия утвердила новый порядок расчета платы за присоединение к электросетям
09:54 20.12.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила порядок формирования платы за присоединение к системе передачи и системы распределения электрической энергии. Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.
По ее словам, потребители получат прозрачный, прогнозируемый и беспристрастный порядок расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям, равноправный доступ к электрическим сетям и возможность определения стоимости присоединения на этапе планирования.
Она отметила, что согласно решению, расчет платы за нестандартное присоединение предусматривает плату за присоединение мощности - произведение мощности умноженное на ставку и плату за создание линейной части присоединения.
Решение усилит позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного Банка "Doing Business", что позволит привлечь дополнительные инвестиции.
Согласно решению, на переходный период до 31 декабря 2020 года, стоимость базовой ставки присоединение 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн / кВт (без НДС). После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.
Утвержденным порядком также стимулируется присоединения объектов (электроустановок) на более высоком уровне напряжения (плата за нестандартное присоединение на более высоких ступенях напряжения будет меньше).
Ставка платы для электроустановок, предназначенных для производства электрической энергии, снижена на 10%. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.
Коэффициент загрузки трансформаторных подстанций определяется исключительно на базе фактического перетока электрической энергии. Коэффициенты загрузки и ставки присоединения устанавливаются на год, являются публичной информацией и размещены на официальных веб-сайтах операторов систем распределения.
До конца текущего года планируется принять ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение мощности на открытом заседании НКРЭКУ, которое состоится в форме открытых слушаний.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Кабмин снова реформирует ГФС
|Процесс импортозамещения российских деталей и агрегатов в отечественной оборонной промышленности постепенно набирает обороты
|Экспортеры активно продавали валюту на межбанке под впечатлением новостей из МВФ
|Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть ускорили падение 20 декабря, Brent опускалась ниже $55 за баррель впервые с 2017г
|Нацкомиссия утвердила новый порядок расчета платы за присоединение к электросетям
|Зачем Кабмин снова реформирует ГФС
|Стоит ли дотировать украинские шахты. Опыт Евросоюза
|Золото дешевеет 20 декабря на заявлениях ФРС
|Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019г - Конфедерация строителей
Это интересно
|Морские суда часто подвергаются кибератакам
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей