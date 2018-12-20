Нацкомиссия утвердила новый порядок расчета платы за присоединение к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила порядок формирования платы за присоединение к системе передачи и системы распределения электрической энергии. Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

По ее словам, потребители получат прозрачный, прогнозируемый и беспристрастный порядок расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям, равноправный доступ к электрическим сетям и возможность определения стоимости присоединения на этапе планирования.

Она отметила, что согласно решению, расчет платы за нестандартное присоединение предусматривает плату за присоединение мощности - произведение мощности умноженное на ставку и плату за создание линейной части присоединения.

Решение усилит позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного Банка "Doing Business", что позволит привлечь дополнительные инвестиции.

Согласно решению, на переходный период до 31 декабря 2020 года, стоимость базовой ставки присоединение 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн / кВт (без НДС). После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.

Утвержденным порядком также стимулируется присоединения объектов (электроустановок) на более высоком уровне напряжения (плата за нестандартное присоединение на более высоких ступенях напряжения будет меньше).

Ставка платы для электроустановок, предназначенных для производства электрической энергии, снижена на 10%. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.

Коэффициент загрузки трансформаторных подстанций определяется исключительно на базе фактического перетока электрической энергии. Коэффициенты загрузки и ставки присоединения устанавливаются на год, являются публичной информацией и размещены на официальных веб-сайтах операторов систем распределения.

До конца текущего года планируется принять ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение мощности на открытом заседании НКРЭКУ, которое состоится в форме открытых слушаний.