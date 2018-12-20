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Разделение ГФС нужно начинать с аудита баз данных – Южанина
08:21 20.12.2018 |
Для качественного разделения ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы нужно провести аудит баз данных этих служб.
На этом настаивает народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко", председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает корреспондент Укринформа.
«Нам надо понимать, что надо сделать с самого начала аудит баз данных, о чем мы уже говорим два года. Это прямая норма законодательства, которая не выполнена до сих пор правительством и которая может быть выполнена только сейчас, потому что без этой работы мы не можем двигаться дальше. Ведь сочетание этих двух служб объединило и те информационные базы, которые используются и налоговиками и таможенниками. И для того, чтобы не потерять управляемость, данные и всю необходимую информацию для дальнейшей работы двух служб, мы должны понимать, в каком состоянии находится IT-департамент, программные продукты, которыми пользуются две службы и, прежде всего, результаты аудита дадут нам полное понимание, как мы можем провести сейчас это разделение. С этого надо начинать», - подчеркнула Южанина.
По ее словам, на сегодня не понятно, насколько информация защищена, насколько она обеспечивает тот уровень работы, который должен проводиться, насколько могут выполняться технически все задачи, которые планируется поставить перед двумя новыми службами.
Южанина отметила, что качество распределения зависит от исполнительной власти, но профильный парламентский комитет будет участвовать в работе.
На первом этапе реформы члены профильного комитета будут принимать участие в заседании совещательного консультативного органа, который стратегически будет принимать решение относительно раздела или создания новых двух служб.
«От депутатов будет зависеть принятие изменений в Таможенный и Налоговый кодексы. Без принятия этих изменений я считаю, что полноценная работа двух служб вообще не может состояться. Только созданием новых служб и положением о них нельзя начинать их работу. Поэтому я считаю, что депутаты присоединятся к этому разделу, и это обязательно должно быть сделано еще на этой сессии», - сказала Южанина.
Она добавила, что о разделе и выделении таможни на профильном комитете говорили в течение 4-х лет. «Даже есть законопроект о национальной таможенной службе, и большинство депутатов являются его соавторами. Поэтому такую точку зрения разделяют депутаты», - рассказала Южанина.
Как отметила депутат, большинство экспертов по таможенному направлению считали, что объединение Таможенной и Налоговой служб привело к потере качественной работы таможенными подразделениями и работы с налогоплательщикам. Южанина рассчитывает, что распределение предоставит плательщикам более качественные сервисы.
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