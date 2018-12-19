Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2018 к III кв.-2017 на 2,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2018 года составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, что соответствует предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики (Госстат), обнародованной в середине ноября.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за третий квартал 2018 года составил 994,4 млрд грн, изменение дефлятора - 16,1%, Во втором квартале 2017 года эти показатели были равны 807,3 млрд грн и 17%, в первом - 664,76 млрд грн и 20,9% соответственно.

ВВП на душу населения, по оценкам статведомства, в июле-августе 2018 года вырос до 23,506 тыс. грн, в реальном выражении - на 3,3% к июлю-сентябрю 2017 года.

В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 78,9% с 77,5% год назад, тогда как валовых накоплений - до 32% с 29,7%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг возрос до 10,9% с 7,2%.

Нацбанк Украины в начале ноября оценивал рост ВВП в третьем квартале в 3,1%, сохранив прогноз роста по итогам года на уровне 3,4%. Согласно его ожиданиям, в 2019 году он замедлится до 2,5%, в 2020-м ускорится до 2,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) 18 декабря сообщил о пересмотре ожиданий относительно роста ВВП Украины по итогам текущего года, снизив прогноз до 3,3% с 3,5%. Ранее Фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, однако в октябре повысил его до 3,5%.

Госбюджеты Украины на 2018-й и 2019 гг. построены на прогнозе роста экономики на 3% ежегодно.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года рост ВВП составил 3,1%, во втором ускорился до 3,8%.