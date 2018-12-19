Финансовые новости
- |
- 19.12.18
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2018 к III кв.-2017 на 2,8%
19:14 19.12.2018 |
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2018 года составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, что соответствует предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики (Госстат), обнародованной в середине ноября.
Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.
Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за третий квартал 2018 года составил 994,4 млрд грн, изменение дефлятора - 16,1%, Во втором квартале 2017 года эти показатели были равны 807,3 млрд грн и 17%, в первом - 664,76 млрд грн и 20,9% соответственно.
ВВП на душу населения, по оценкам статведомства, в июле-августе 2018 года вырос до 23,506 тыс. грн, в реальном выражении - на 3,3% к июлю-сентябрю 2017 года.
В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 78,9% с 77,5% год назад, тогда как валовых накоплений - до 32% с 29,7%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг возрос до 10,9% с 7,2%.
Нацбанк Украины в начале ноября оценивал рост ВВП в третьем квартале в 3,1%, сохранив прогноз роста по итогам года на уровне 3,4%. Согласно его ожиданиям, в 2019 году он замедлится до 2,5%, в 2020-м ускорится до 2,9%.
Международный валютный фонд (МВФ) 18 декабря сообщил о пересмотре ожиданий относительно роста ВВП Украины по итогам текущего года, снизив прогноз до 3,3% с 3,5%. Ранее Фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, однако в октябре повысил его до 3,5%.
Госбюджеты Украины на 2018-й и 2019 гг. построены на прогнозе роста экономики на 3% ежегодно.
Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года рост ВВП составил 3,1%, во втором ускорился до 3,8%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Митрополит Симеон: Теперь каждый должен сделать выбор – за московскую он церковь или за украинскую
|НБУ подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского
|Украина подает в ЕСПЧ доказательства того, как именно Россия руководит войной на Донбассе
|НБУ обнародовал полный пакет из 7 проектов постановлений будущей системы валютного регулирования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава Минфина считает рост ставок по «коротким» ОВГЗ временным
|Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2018 к III кв.-2017 на 2,8%
|Цены на нефть растут 19 декабря на данных о запасах топлива в США, Brent торгуется у $57,3 за баррель
|Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
|Международные резервы Украины могут вырасти почти до $20 млрд на конец 2018г - НБУ
|Открыть рынок земли возможно только через 2 года после принятия закона об обороте земель - Мартынюк
Это интересно
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года