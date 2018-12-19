Пропускная способность на мариупольском участке выросла в 2 раза — УЗ

В АО "Укрзализныця" заявляют, что увеличили в два раза пропускную способность на участке Мариуполь - Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье. Сейчас, по информации УЗ, через стыковую станцию ​​Камыш-Заря ежесуточно железнодорожники пропускают 30 пар поездов (24 пары грузовых, 4 - пассажирских и 2 - пригородных поездов). При этом действующий график позволяет увеличить объемы железнодорожного движения этого участка до 33-35 пар поездов (26-28 пар грузовых, 5 - пассажирских и 2 - пригородных).

Как пишет ЦТС, такая информация обнародована АО УЗ со ссылкой на руководителя компании Евгения Кравцова.

Сам Кравцов на своей странице в Facebook также написал об увеличении пропускной способности упомянутого участка в два раза, по сравнению с 2017 годом. "Сейчас через Камыш-Зарю ежесуточно железнодорожники пропускают 30 пар поездов, в перспективе можем увеличить движение этого участка до 33-35 пар", - добавил он.

Как заявляют в УЗ, увеличение пропускной способности направления обеспечило положительную динамику основных показателей работы железнодорожного транспорта. Объемы пассажирских перевозок благодаря проведенным работам выросли в дальнем сообщении практически в 1,5 раза (с 365 тыс. до 579 тыс. человек), в пригородном сообщении - в 3 раза (с 173 тыс. до 534 тыс. пассажиров).

Отметим, что весной 2017 года были проведены ремонтные работы на перегоне Розовка-Зачатьевская. Было уложено более 17 км железнодорожного пути, установлено 4 комплекта стрелочных переводов и оборудовано 3 низкие платформы. Открывать перегон приезжал сам премьер-министр Владимир Гройсман. После запуска перегона пропускная способность на данном направлении, по словам тогдашнего председателя правления ПАО УЗ Войцеха Балчуна, должна была увеличиться до 29 пар в сутки, из которых 24 - грузовые поезда.

В июне 2017 года ЦТС запустил проект "Железнодорожный счетчик", который отслеживает реальную пропускную способность на участке Камыш-Заря - Волноваха, на основе данных, предоставляемых грузоотправителями.

Можно констатировать, что, действительно, с лета 2017 года пропускная способность на участке немного возросла. Так, в июне и июле 2017 года пропуск грузовых поездов составлял в среднем соответственно 17 и 16 пар в сутки, а уже в июне, июле текущего года этот показатель почти достигал 19. Что касается текущего месяца, то в среднем в декабре пропускается также 19 пар грузовых поездов, и лишь один раз, впервые за время мониторинга с июня прошлого года, было пропущено 24 пары грузовых поездов. Это случилось 17 декабря.