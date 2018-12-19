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Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР
08:36 19.12.2018 |
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР.
"Мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров банка", - сказал Чакрабарти во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
По словам президента ЕБРР, 2018 год стал одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР.
В свою очередь Владимир Гройсман отметил, что ЕБРР - не просто точечная помощь для Украины, с участием экспертов банка наработаны важные решения, которые стали отправной точкой большинства реформ.
"Речь идет о приватизации, корпоратизации государственных компаний, создание конкурентной среды, инвестиции в энергоэффективность, поддержку банковского сектора и содействие торговле", - добавил премьер.
По его словам, портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может достичь 1,5-1,8 млрд евро.
Стороны также отметили, что наиболее интересны для банка сферы энергетики, в том числе, в контексте запуска Фонда энергоэффективности, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность. В связи с чем представители ЕБРР предложили реализовать в следующем году несколько пилотных проектов по концессии.
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