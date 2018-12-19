Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР.

"Мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров банка", - сказал Чакрабарти во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

По словам президента ЕБРР, 2018 год стал одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР.

В свою очередь Владимир Гройсман отметил, что ЕБРР - не просто точечная помощь для Украины, с участием экспертов банка наработаны важные решения, которые стали отправной точкой большинства реформ.

"Речь идет о приватизации, корпоратизации государственных компаний, создание конкурентной среды, инвестиции в энергоэффективность, поддержку банковского сектора и содействие торговле", - добавил премьер.

По его словам, портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может достичь 1,5-1,8 млрд евро.

Стороны также отметили, что наиболее интересны для банка сферы энергетики, в том числе, в контексте запуска Фонда энергоэффективности, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность. В связи с чем представители ЕБРР предложили реализовать в следующем году несколько пилотных проектов по концессии.