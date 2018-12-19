МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018г до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) вновь пересмотрел ожидания относительно роста ВВП Украины по итогам текущего года, снизив прогноз до 3,3% с 3,5%.

Соответствующая оценка приведена в пресс-релизе МВФ об утверждении новой программы сотрудничества с Украиной.

Ранее Фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, однако в октябре повысил прогноз до 3,5%.

Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3% с 3,4%. Прогноз роста в 2019 год остался неизменным на уровне 2,7%.

МВФ также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,3% с 3,1% ВВП, в то же время на 2019 год улучшил до 2,9% с 3,9% ВВП. В 2020 году ожидается дефицит текущего счета на уровне 2,2% ВВП,

По оценкам Фонда внешние инвестиции по итогам года составят $1,7 млрд, что на 26% меньше, чем годом ранее, в 2019 году сократятся еще на $100 млн и в 2020 восстановятся до $1,7 млрд.

Валовой внешний долг к концу 2018 года сократится до 95,5% ВВП с 104,1% ВВП, в 2019 году - до 92,3% ВВП и в 2020 году - до 86,7% ВВП.

Золотовалютные резервы НБУ, как ожидается, по итогам года останутся неизменными на уровне $18,8 млрд, в 2019 году возрастут до $19,5 млрд и в 2020 году - до $20,9 млрд.