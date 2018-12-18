Розничный товарооборот увеличился на 15% - Госстат

Товарооборот отечественных предприятий розничной торговли за 3 квартала 2018 года составил 477,8 млрд гривень, что на 14,96% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Среди регионов Украины лидером по объемам розничного товарооборота в январе-сентябре 2018 года был город Киев с показателем 108,65 млрд грн (на 11,6% больше, чем в январе-сентябре 2017 года); второе место заняла Днепропетровская (46,8 млрд грн, прирост к 3 кварталам 2017 года - 19,4%), третье - Одесская (38,27 млрд грн, прирост - 11,4%) области.

Наименьший объем товарооборота продемонстрировали за 3 квартала 2018 года розничные предприятия Луганской (3,13 млрд грн, прирост - 38,8%), Тернопольской (5,1 млрд грн, прирост - 9,7%) и Черновицкой (5,8 млрд грн, прирост - 14,2%) областей.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополь, и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.