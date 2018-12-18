Финансовые новости
- |
- 18.12.18
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничный товарооборот увеличился на 15% - Госстат
17:35 18.12.2018 |
Товарооборот отечественных предприятий розничной торговли за 3 квартала 2018 года составил 477,8 млрд гривень, что на 14,96% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Среди регионов Украины лидером по объемам розничного товарооборота в январе-сентябре 2018 года был город Киев с показателем 108,65 млрд грн (на 11,6% больше, чем в январе-сентябре 2017 года); второе место заняла Днепропетровская (46,8 млрд грн, прирост к 3 кварталам 2017 года - 19,4%), третье - Одесская (38,27 млрд грн, прирост - 11,4%) области.
Наименьший объем товарооборота продемонстрировали за 3 квартала 2018 года розничные предприятия Луганской (3,13 млрд грн, прирост - 38,8%), Тернопольской (5,1 млрд грн, прирост - 9,7%) и Черновицкой (5,8 млрд грн, прирост - 14,2%) областей.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополь, и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Совет директоров ВБ решил представить Украине гарантии на $750 млн - Порошенко
|«Серые кардиналы» УПЦ МП: Кто на самом деле управляет Моспатриархией в Украине
|Почему УПЦ МП может не пережить Рождество
|С 2020 года в Украине должны постепенно вступить в силу европейские требования к качеству молокопродуктов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет директоров ВБ решил представить Украине гарантии на $750 млн - Порошенко
|Цены на нефть снижаются 18 декабря в ожидании данных о запасах в США, Brent опустилась до $58,7 за баррель
|Электронная подпись на sim-карте: в Украине полноценно запускают мобильную идентификацию пользователей
|Кабмин объявил 12 конкурсов на поиск и добычу нефти и газа
|Розничный товарооборот увеличился на 15% - Госстат
|Украина и Беларусь договорились о восстановлении речного судоходства между государствами
Это интересно
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года
|Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена
|Ford запатентовал ремни с подогревом
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн