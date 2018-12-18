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Украина и Беларусь договорились о восстановлении речного судоходства между государствами
17:22 18.12.2018 |
Соответствующий документ ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Белтопэнерго подписали 17 декабря.
Цель проекта - развитие логистики, перевозки грузов речным транспортом между двумя странами и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины, отмечается в пресс-релизе АМПУ.
Согласно соглашению между компаниями, АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных путях реки Днепр, а белорусская сторона, в свою очередь, предоставит информацию о планируемых объемах перевалки, параметрах судов и о сроках строительства порта на границе с Украиной - в Нижних Жарах (Гомельская область, Беларусь).
"Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ", - говорится в сообщении.
Ожидается, что реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, решений Межправительственной Украины-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Идея строительства порта на границе с Украиной обсуждается в Беларуси с 2011 года. В 2016 года Минтранс страны начал изучать вопрос строительства порта река-море в районе деревни Нижние Жары.
Украина рассматривает строительство порта как перспективу для развития судоходства по Днепру и потенциал для транзитных перевозок.
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