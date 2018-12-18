Украина и Беларусь договорились о восстановлении речного судоходства между государствами

Соответствующий документ ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Белтопэнерго подписали 17 декабря.

Цель проекта - развитие логистики, перевозки грузов речным транспортом между двумя странами и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины, отмечается в пресс-релизе АМПУ.

Согласно соглашению между компаниями, АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных путях реки Днепр, а белорусская сторона, в свою очередь, предоставит информацию о планируемых объемах перевалки, параметрах судов и о сроках строительства порта на границе с Украиной - в Нижних Жарах (Гомельская область, Беларусь).

"Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, решений Межправительственной Украины-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Идея строительства порта на границе с Украиной обсуждается в Беларуси с 2011 года. В 2016 года Минтранс страны начал изучать вопрос строительства порта река-море в районе деревни Нижние Жары.

Украина рассматривает строительство порта как перспективу для развития судоходства по Днепру и потенциал для транзитных перевозок.