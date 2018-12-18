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Кабмин увеличил объем заимствований госбюджета-2018 на 18,4 млрд гривен для финансирования недопоступлений от приватизации
13:48 18.12.2018 |
Кабинет Министров увеличил объем заимствований госбюджета-2018 на 18,4 млрд гривен для финансирования недопоступлений от приватизации.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства 18 декабря, передают Українські Новини.
Отмечается, что согласно части 4-й статьи 15 Бюджетного кодекса увеличен объем источников финансирования общего фонда госбюджета на 2018 год по статье "заимствования" на 18 445,4 млн гривен в связи с сокращением объема источников финансирования по статье "поступления от приватизации" с соблюдением предельного объема годового дефицита госбюджета.
Минфину поручено согласовать данные изменения с бюджетным комитетом Верховной Рады и внести соответствующие изменения в расписание госбюджета.
Как сообщали Українські Новини, закон "О государственном бюджете" на 2018 год предусматривает предельный объем дефицита в размере 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП.
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