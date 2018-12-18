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В правительстве рассчитывают заработать на «евробляхах» до 10 миллиардов
12:50 18.12.2018 |
Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией могут достичь 5-10 миллиардов гривен.
Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает пресс-служба Минфина.
"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 миллиардов гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и вообще легализуют ли", - сказал Верланов.
По словам чиновника, существует определенная граница, когда растаможка подержанного авто становится экономически нецелесообразной.
"Как правило, это автомобили 13-20-летнего возраста. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины", - сказал он.
Замминистра напомнил, что все деньги от растаможки авто на еврономерах пойдут в пенсионный фонд.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.
Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.
Второй - усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.
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