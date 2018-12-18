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Кабмин продлил действие пошлин на ввоз товаров из России до 2020
12:24 18.12.2018 |
Кабинет Министров продлил действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года, которым предусматривается применение к товарам из России ввозных пошлин на год до 31 декабря 2019 года.
Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина во вторник, передают Українськi Новини.
Предусматривается, что к товарам из России будут применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении упомянутой страны (свободной торговли) отменен.
Как сообщали Українськi Новини, приостановка свободной торговли с Россией была введена с 2 января 2016 года на год в качестве ответа на приостановление Россией в декабре 2015 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.
После этого в декабре 2016 действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года было продлено до 31 декабря 2017 года, а позже до 31 декабря 2018 года.
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