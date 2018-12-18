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Аренда госимущества принесла бюджету 1,42 млрд гривен с начала 2018, - ФГИ
10:56 18.12.2018 |
Фонд государственного имущества заявляет, что по состоянию на 14 декабря с начала 2018 года аренда государственного имущества принесла бюджету 1,419 млрд гривен.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Это 142% выполнения годового плана. К концу года подойдем к отметке в почти 1,5 млрд", - написал Трубаров.
Также он отметил, что госимущество пользуется спросом, но большая его часть находится в упадке и изменить ситуацию может закон про аренду, который разработал ФГИ и отправил на рассмотрение Кабинету Министров.
Как сообщали Українські Новини, ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,041 млрд гривен от аренды госимущества в 2017 году.
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