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Отчисления ЕСВ в госбюджет выросли на 25,7% до 202,3 млрд гривен в январе-ноябре
10:45 17.12.2018 |
В январе-ноябре текущего года отчисления единого соцвзноса в государственный бюджет выросли на 25,7% или на 41,4 млрд гривен до 202,3 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
При этом в ноябре ГФС было обеспечено 18,6 млрд гривен ЕСВ, что на 2,7 млрд гривен или 17% больше аналогичного месяца 2017 года.
Единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.
Как сообщали Українські Новини, за 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.
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