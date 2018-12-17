Отчисления ЕСВ в госбюджет выросли на 25,7% до 202,3 млрд гривен в январе-ноябре

В январе-ноябре текущего года отчисления единого соцвзноса в государственный бюджет выросли на 25,7% или на 41,4 млрд гривен до 202,3 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

При этом в ноябре ГФС было обеспечено 18,6 млрд гривен ЕСВ, что на 2,7 млрд гривен или 17% больше аналогичного месяца 2017 года.

Единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.