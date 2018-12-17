Финансовые новости
- |
- 17.12.18
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эксперимент на таможне принес дополнительно 32 млрд гривен
09:27 17.12.2018 |
Эксперимент на украинской таможне, в ходе которого к работе в зонах контроля подключились еще несколько силовых ведомств, принес дополнительно 32 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Арсена Авакова.
Отметим, ключевое нововведение заключалось в том, что полиция круглосуточно контролировала работу таможенных терминалов и получила доступ к автоматизированной системе таможенного оформления.
"В результате нашей работы государственный бюджет получил с начала эксперимента, за 5 месяцев 2018, дополнительно - к показателю прошлого года - около 32 миллиардов гривен. Это 226 дополнительных миллионов гривен в день", - заявил Аваков.
Он также добавил, что за последний месяц эксперимента ожидается поступление ще нескольких миллиардов. По его словам, не более 10% от вышеуказанной суммы приходится на увеличение платежей за счет роста курса доллара.
Напомним, ранее в Минфине рассказали о поступлениях в бюджет во время военного положения. По данным пресс-службы министерства, в первые дни поступало в среднем по 1,5 млрд гривен. Это означает, что военное положение не повлияло на величину поступлений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як в Штатах зустріли Тимошенко
|Операция «Преемник». Закулисье создания Православной церкви в Украине
|Почему от избрания Епифания выиграли и Филарет, и Порошенко
|Атака из Джанкоя. Зачем Путин направил в Крым четыре десантных самолета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота стабильна 17 декабря в преддверии заседания ФРС США
|Стратегия Тимошенко для НБУ: риск двукратной девальвации
|Эксперимент на таможне принес дополнительно 32 млрд гривен
|Поступления от налога на недвижимость выросли на 70%
|Нефть коррекционно дорожает 17 декабря после падения цен в конце прошлой неделе
|Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 10 мес.-2018 возрос на 66,6%
|Индексация НДО с/х земель не будет проводиться до 2023 г. – Бакуменко
Это интересно
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей