Финансовые новости
- |
- 17.12.18
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Поступления от налога на недвижимость выросли на 70%
09:04 17.12.2018 |
За 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 753,2 млн грн налога на недвижимость.
По данным Государственной фискальной службы, это на 308,5 млн грн или 69,4% больше налоговых поступлений за аналогичный период прошлого года (444,7 млн грн).
За этот период сформировано более 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. владельцев такой недвижимости.
К оплате начислено налога на общую сумму 922 млн грн, что на 426,8 млн грн больше, чем в 2017 году (495,2 млн грн).
Напомним, в ноябре 2018 года налогоплательщикам возмещено 13,6 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як в Штатах зустріли Тимошенко
|Операция «Преемник». Закулисье создания Православной церкви в Украине
|Почему от избрания Епифания выиграли и Филарет, и Порошенко
|Атака из Джанкоя. Зачем Путин направил в Крым четыре десантных самолета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота стабильна 17 декабря в преддверии заседания ФРС США
|Стратегия Тимошенко для НБУ: риск двукратной девальвации
|Эксперимент на таможне принес дополнительно 32 млрд гривен
|Поступления от налога на недвижимость выросли на 70%
|Нефть коррекционно дорожает 17 декабря после падения цен в конце прошлой неделе
|Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 10 мес.-2018 возрос на 66,6%
|Индексация НДО с/х земель не будет проводиться до 2023 г. – Бакуменко
Это интересно
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей