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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Поступления от налога на недвижимость выросли на 70%

09:04 17.12.2018 |

Экономика

 

За 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 753,2 млн грн налога на недвижимость.

По данным Государственной фискальной службы, это на 308,5 млн грн или 69,4% больше налоговых поступлений за аналогичный период прошлого года (444,7 млн грн).

За этот период сформировано более 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. владельцев такой недвижимости.

К оплате начислено налога на общую сумму 922 млн грн, что на 426,8 млн грн больше, чем в 2017 году (495,2 млн грн).

Напомним, в ноябре 2018 года налогоплательщикам возмещено 13,6 млрд грн.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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