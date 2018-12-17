Поступления от налога на недвижимость выросли на 70%

За 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 753,2 млн грн налога на недвижимость.

По данным Государственной фискальной службы, это на 308,5 млн грн или 69,4% больше налоговых поступлений за аналогичный период прошлого года (444,7 млн грн).

За этот период сформировано более 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. владельцев такой недвижимости.

К оплате начислено налога на общую сумму 922 млн грн, что на 426,8 млн грн больше, чем в 2017 году (495,2 млн грн).

Напомним, в ноябре 2018 года налогоплательщикам возмещено 13,6 млрд грн.