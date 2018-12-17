Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 10 мес.-2018 возрос на 66,6%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре 2018 года увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-октябрем 2017 года и составило $7,95 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, в октябре негативное сальдо составило $1,48 млрд, тогда как в сентябре- $1,46 млрд, августе - $0,94 млрд, июле- $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.

В январе-октябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3% - до $38,8 млрд, импорт – на 17,0%, до $46,75 млрд.

Госстат уточняет, что в октябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта не изменился, составив $3,78 млрд, тогда как импорта сократился на 0,6% - до $4,92 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 10 месяцев этого года составило 0,83 против 0,88 в январе-октябре-2017.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-октябре 2018г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017, % Импорт, $ млн Импорт январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017, % Всего¹ 38797,8 110,3 46747,6 117,0 Животные, продукты животного происхождения 995,3 112,0 728,4 130,2 Продукты растительного происхождения 7680,7 102,9 1197,3 114,1 - зерновые культуры 5571,2 103,5 154,9 110,8 Жиры животного и растительного происхождения 3637,7 93,2 226,9 104,9 Готовые пищевые продукты 2357,5 103,5 1872,2 123,9 Минеральные продукты 3577,4 107,8 11655,5 116,2 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 715,6 108,7 10989,3 117,0 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1519,6 115,1 5867,6 110,3 Фармацевтическая продукция 173,4 117,6 1577,3 113,6 Удобрения 68,8 69,4 866,6 89,3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 606,9 135,1 2975,2 110,6 Кожевенное сырье 135,6 114,8 241,9 116,3 Древесина и изделия из нее 1278,7 127,8 254,6 124,8 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 465,8 107,5 902,9 116,3 Текстильные материалы и изделия 700,5 112,9 1666,0 116,1 Обувь 176,3 117,5 313,4 135,4 Изделия из камня, гипса, цемента 344,5 113,2 646,2 119,7 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 38,1 42,0 60,4 141,8 Недрагоценные металлы и изделия из них 9923,2 122,7 2979,5 120,7 - черные металлы 8484,1 122,7 1147,7 122,1 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 3861,4 114,0 9643,8 121,8 Реакторы ядерные, котлы, машины 1418,5 108,1 5293,6 114,0 Электрические машины 2442,9 117,7 4350,2 132,9 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 547,6 106,8 3718,1 107,9 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 115,8 101,7 3477,7 105,2 Приборы и аппараты оптические, фотографические 118,0 99,1 701,7 125,8 Разные промтовары 687,0 117,5 699,7 123,9 Произведения искусства 0,8 428,5 1,6 360,7 Товары, приобретенные в портах 5,2 137,8 314,0 211,3

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС