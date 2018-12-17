Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 10 мес.-2018 возрос на 66,6%

Согласно ее данным, в октябре негативное сальдо составило $1,48 млрд, тогда как в сентябре- $1,46 млрд, августе - $0,94 млрд, июле- $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.
В январе-октябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3% - до $38,8 млрд, импорт – на 17,0%, до $46,75 млрд.
Госстат уточняет, что в октябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта не изменился, составив $3,78 млрд, тогда как импорта сократился на 0,6% - до $4,92 млрд.
Коэффициент покрытия импорта экспортом за 10 месяцев этого года составило 0,83 против 0,88 в январе-октябре-2017.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-октябре 2018г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017, %
|Импорт, $ млн
|Импорт январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017, %
|Всего¹
|38797,8
|110,3
|46747,6
|117,0
|Животные, продукты животного происхождения
|995,3
|112,0
|728,4
|130,2
|Продукты растительного происхождения
|7680,7
|102,9
|1197,3
|114,1
|- зерновые культуры
|5571,2
|103,5
|154,9
|110,8
|Жиры животного и растительного происхождения
|3637,7
|93,2
|226,9
|104,9
|Готовые пищевые продукты
|2357,5
|103,5
|1872,2
|123,9
|Минеральные продукты
|3577,4
|107,8
|11655,5
|116,2
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|715,6
|108,7
|10989,3
|117,0
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1519,6
|115,1
|5867,6
|110,3
|Фармацевтическая продукция
|173,4
|117,6
|1577,3
|113,6
|Удобрения
|68,8
|69,4
|866,6
|89,3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|606,9
|135,1
|2975,2
|110,6
|Кожевенное сырье
|135,6
|114,8
|241,9
|116,3
|Древесина и изделия из нее
|1278,7
|127,8
|254,6
|124,8
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|465,8
|107,5
|902,9
|116,3
|Текстильные материалы и изделия
|700,5
|112,9
|1666,0
|116,1
|Обувь
|176,3
|117,5
|313,4
|135,4
|Изделия из камня, гипса, цемента
|344,5
|113,2
|646,2
|119,7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|38,1
|42,0
|60,4
|141,8
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|9923,2
|122,7
|2979,5
|120,7
|- черные металлы
|8484,1
|122,7
|1147,7
|122,1
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3861,4
|114,0
|9643,8
|121,8
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1418,5
|108,1
|5293,6
|114,0
|Электрические машины
|2442,9
|117,7
|4350,2
|132,9
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|547,6
|106,8
|3718,1
|107,9
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|115,8
|101,7
|3477,7
|105,2
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|118,0
|99,1
|701,7
|125,8
|Разные промтовары
|687,0
|117,5
|699,7
|123,9
|Произведения искусства
|0,8
|428,5
|1,6
|360,7
|Товары, приобретенные в портах
|5,2
|137,8
|314,0
|211,3
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС