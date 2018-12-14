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Минфин инициирует переход к риск-ориентированному подходу в борьбе с отмыванием доходов
16:09 14.12.2018 |
Министерство финансов инициировало переход к риск-ориентированному подходу в борьбе с отмыванием доходов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект, направленный на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
Этот законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Это предусмотрено договоренностями Украины с Европейским Союзом и Международным валютным фондом.
Специалисты Минфина работали над проектом закона совместно с Госфинмониторингом, НБУ и международными экспертами проекта USAID "Трансформация финансового сектора в Украине".
Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения - субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) - обязаны сообщать Госфинмониторингу.
При этом со 150 тыс. гривен до 300 тыс. гривен увеличивается сумма операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющих рекомендации борцов с легализацией.
В то же время предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.
В перечень специально определенных СПФМ включат субъектов хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма.
Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также ужесточает санкции за нарушение этих требований.
Так, за непредоставление, несвоевременное предоставление, или предоставление недостоверной информации придется заплатить уже не 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. гривен), а 50 000 - 850 тыс. гривен.
Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. гривен, а 1,7 млн гривен, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. гривен.
Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей.
Это автоматизированная электронно-поисковая система сбора, учета, накопления, обработки, защиты и предоставления информации, которая дает возможность субъектам первичного финансового мониторинга сопоставлять (в том числе в автоматическом режиме) полученные идентификационные данные, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца, с данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Проект закона вводит также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга.
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