Финансовые новости
- |
- 13.12.18
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ спрогнозировал сокращение инфляции до 5% к концу 2020 года
16:15 13.12.2018 |
Инфляция в Украине в дальнейшем будет сокращаться и достигнет целевого показателя в 5% к концу 2020 года. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.
НБУ напоминает, что в ноябре потребительская инфляция составила 10% в годовом выражении и была близка к последнему прогнозу.
Базовая инфляция незначительно ускорилась до 8,9% по сравнению с ноябрем прошлого года под влиянием дальнейшего увеличения производственных затрат, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.
Фундаментальный инфляционное давление остается существенным, отмечает Нацбанк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах «Газпрома» в Европе
|НБУ с 2019г будет регулировать уровень ликвидности 14-дневными депосертификатами и кредитами рефинансирования
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
|Начнется ли 15 декабря новая эскалация на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ спрогнозировал сокращение инфляции до 5% к концу 2020 года
|Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах «Газпрома» в Европе
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
|Нефть дешевеет 13 декабря на новых прогнозах МЭА
|Стоимость сжиженного газа на украинских заправках 13 декабря продолжила снижение на 10-50 коп
|«Укрэнерго» заявило о запуске платформы для имитации торгов электроэнергией на балансирующем рынке
Это интересно
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей