НБУ спрогнозировал сокращение инфляции до 5% к концу 2020 года

Инфляция в Украине в дальнейшем будет сокращаться и достигнет целевого показателя в 5% к концу 2020 года. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.

НБУ напоминает, что в ноябре потребительская инфляция составила 10% в годовом выражении и была близка к последнему прогнозу.

Базовая инфляция незначительно ускорилась до 8,9% по сравнению с ноябрем прошлого года под влиянием дальнейшего увеличения производственных затрат, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.

Фундаментальный инфляционное давление остается существенным, отмечает Нацбанк.