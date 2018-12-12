Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Автопроизводство в Украине за 11 мес. ускорило темп падения до 17% за счет снижения в ноябре на 49%
14:01 12.12.2018 |
Украинские производители автотранспортных средств в январе-ноябре выпустили 6,35 тыс. автотранспортных средств, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
По ее предварительным данным, в том числе производство легковых автомобилей сократилось на 17% - до 5,463 тыс. ед., коммерческих авто (без учета продукции "АвтоКрАЗа") - на 69%, до 132 ед. Положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов - прирост 10%, до 755 ед.
За этот период Запорожский автозавод (ЗАЗ) сократил производство в 12 раз, до 120 ед., в том числе выпущено одно легковое авто (за 11 мес. 2017 года - 985), 85 коммерческих (419 ед.) и 34 автобуса (36 ед.).
Статистика по легковым авто в январе-феврале фактически полностью сформировало ЧАО "Еврокар", произведя 5,462 тыс. автомобилей Skoda - на 1,7% меньше, чем годом ранее, а в автобусном сегменте лидирует "Черкасский автобус" с производством 401 автобуса (на 24% больше). Вторая позиция в этом сегменте у корпорации Эталон" - 43 автобуса (на 50% меньше), третья у Часовоярского автобусного завода - 104 автобуса (рост 26,8%), а корпорация "Богдан" выпустила 43 автобуса против 87 годом ранее.
В сегменте коммерческих авто, кроме ЗАЗа, производил эту технику "Черкасский автобус" - 47 ед. против четырех за 11 месяцев 2017 года.
По данным ассоциации, в ноябре украинское автопроизводство сократилось на 49% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - до 520 ел.
При этом легковых авто выпущено 440 ед., в том числе 439 ед. - на "Еврокаре", снизившем их выпуск на 40%.
Пресс-служба ассоциации сообщает, что по информации ЗАЗ в ноябре один автомобиль (в ноябре прошлого года - 160 ед.) выпущен в тестовом режиме с целью проверки техсостояния оборудования и технологических процедур. Напомним, в ноябре прошлого года ЗАЗ произвел 160 легковых авто.
Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего две единицы против 29 ед. годом ранее.
В прошлом месяце отрицательную динамику показало и автобусное производство, сократившись на 13% до 78 ед., в том числе Черкасский автобус выпустил 40 машин против 39 в ноябре-2017, Часовоярский завод - четыре против семи, корпорация "Эталон" 20 ед. против 25 ед., корпорация "Богдан" - 13 против пяти, ЗАЗ - один автобус против 14.
В пресс-службе ассоциации напоминают, что участники второго Украинского автомобильного форума, прошедшего во Львове в ноябре, выражая особую тревогу ситуацией в национальном автопроме, направили открытое обращение представителям власти, в котором предложили меры для сохранения и реализации производственного потенциала отрасли.
Как сообщалось, на сегодня существующие мощности украинского автопрома загружены менее чем на 1,5%.
Автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% - до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета КрАЗов) - 486 ед.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
|Гройсман распорядился продавать лес только через е-аукционы
|Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»
|Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 12 декабря сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель
|Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн
|«Нафтогаз» обратился в суд в США для принудительного взыскания средств с «Газпрома»
|Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерна из Украины на 2% до 49,2 млн тонн в 2018/2019
|Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 2,2% до 68,7 млн тонн в 2018/2019
|Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
Это интересно
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти