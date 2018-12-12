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Европейская бизнес-ассоциация позитивно оценила реформы в строительной отрасли
13:05 12.12.2018 |
В Европейской бизнес-ассоциации отмечают - диалог между бизнесом и ДАБИ в течение нескольких последних лет был конструктивным, а реформы, которые были внедрены в строительной отрасли в последние годы, воспринимаются положительно.
"Обращение от бизнеса достаточно оперативно рассматривались, проводились консультации и встречи с компаниями. За последние несколько лет таких было около 20. Мы, со своей стороны, можем говорить, что те запросы, которые мы получали от членских компаний отрабатывались прозрачно, эффективно и оперативно", - отмечают в Ассоциации.
Среди реформ, которые положительно повлияли на строительную отрасль, в ЕБА напоминают, что по инициативе ГАСИ было изменено и усовершенствовано на уровне Закона Украины разрешительные процедуры по строительству, реконструкции и принятия в эксплуатацию объектов, а также лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры.
Также, эксперты Европейской бизнес ассоциации отмечают проведенную децентрализацию полномочий ГАСИ и внедрение механизма "Прозрачная ГАСИ".
"Данная система позволяет все бюрократические и потенциально коррупционные процедуры проходить онлайн. Открытая система рассмотрения разрешительных документов является качественным механизмом обеспечения прозрачности разрешительных процедур в строительстве", - подчеркивают в ЕБА.
Внедрение реформ комментируют также в антикоррупционных организациях.
Как отметил эксперт ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков на своей странице в Facebook, внедренный Госархстройинспекцией портал "Прозрачная ГАСИ" - необходимый шаг для оздоровления строительного рынка.
"Электронный кабинет - одно из лучших для этого решений, которое существенно уменьшит риски затягивания, вымогательств, злоупотреблений, особенно когда все будут видеть, чего хочет застройщик и чем это обосновывает", - отметил он.
Эксперты отмечают, что главным показателем эффективности реализуемых реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" - за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.
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