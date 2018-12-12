ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. На заседании Европарламента во вторник, 11 декабря, она приветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ.

"То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", в частности, по линии Европейского инвестиционного банка, подчеркнула глава европейской дипломатии, не вдаваясь в подробности.

Проблемы с коррупцией и в банковской сфере

При этом Федерика Могерини признала, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества".

В адрес правоохранительных органов Украины уже неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов.