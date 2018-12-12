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ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины
Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. На заседании Европарламента во вторник, 11 декабря, она приветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ.
"То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", в частности, по линии Европейского инвестиционного банка, подчеркнула глава европейской дипломатии, не вдаваясь в подробности.
Проблемы с коррупцией и в банковской сфере
При этом Федерика Могерини признала, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества".
В адрес правоохранительных органов Украины уже неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов.
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