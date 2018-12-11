Рост цен производителей в Украине в ноябре ускорился до 1,7% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам ноября рост цен замедлился незначительно до 16,5% с 16,6% - по итогам октября при увеличении цен на 18,9% - по итогам сентября, 19,3% – по итогам августа.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в ноябре повысились на 2,2%, а при поставках за пределы страны зафиксировано их снижение на 0,5%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,6% и 7,7%.
С начала текущего года цены производителей в Украине повысились на 14,6%, в том числе в пределах страны – на 16,8%, за ее пределы – на 6,0%.
В целом за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены в промышленности возросли на 17,8% вследствие удорожания в добывающей промышленности на 18,6%, в том числе в добыче каменного угля на 23,4%, металлических руд – на 15,3%, нефти и газа – на 15,1%.
В перерабатывающей промышленности цены выросли на 13,5%. Цены в производстве напитков выросли на 16,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 14,6%, мясной продукции - на 13,3%, молочной – на 12,8%. В то же время на 16% подешевело производство сахара.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 28,1%.
В январе-ноябре 2018 года в производстве электрооборудования цены выросли на 23,4%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 20%, производстве автотранспортных средств – на 18,4%, металлургии - на 17,8%, машиностроении - на 16,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 12,6%, деревообработке – на 12,5%, фармацевтике – на 12,3%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%.
В ноябре 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2018 года¹, %
|ноябрь 2018 октябрю 2018
|ноябрь 2018 к декабрю 2017
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017
|Промышленность всего
|101.7
|114.6
|116.5
|117.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|105.3
|110.6
|113.7
|118.6
|Добыча каменного угля
|99.9
|105.3
|105.3
|123.4
|Добыча сырой нефти и природного газа
|113.8
|125.2
|128.9
|115.1
|Добыча металлических руд
|102.1
|100.0
|104.6
|115.3
|Перерабатывающая промышленность
|99.7
|108.6
|109.8
|113.5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.2
|107.6
|108.6
|109.8
|производство мяса и мясных продуктов
|98.5
|103.2
|104.6
|113.3
|производство молочных продуктов
|102.0
|107.9
|109.5
|112.8
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|102.2
|114.0
|115.8
|114.6
|производство сахара
|100.0
|92.3
|85.4
|84.0
|производство напитков
|101.2
|116.7
|117.6
|116.7
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.7
|107.8
|108.6
|110.5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.0
|109.4
|111.8
|112.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|97.3
|102.1
|104.6
|120.0
|Производство химических веществ и химической продукции
|100.0
|105.8
|109.3
|110.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.7
|113.0
|114.1
|112.3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.8
|112.3
|113.1
|112.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|99.0
|108.4
|108.9
|117.8
|Машиностроение
|100.5
|112.8
|114.1
|116.4
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.2
|108.5
|110.0
|109.5
|Производство электрооборудования
|100.2
|113.2
|113.9
|123.4
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|101.2
|110.1
|111.0
|111.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.0
|116.9
|118.1
|118.4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|104.1
|131.0
|134.4
|128.1
|Товары промежуточного потребления
|99.9
|108.2
|109.9
|116.2
|Инвестиционные товары
|100.5
|112.8
|114.1
|115.2
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.3
|107.3
|108.5
|109.4
|Потребительские товары длительного пользования
|99.6
|106.6
|108.5
|110.3
|Энергия
|104.1
|124.8
|127.7
|125.0
¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС
Данные: Госстат