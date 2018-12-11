Рост цен производителей в Украине в ноябре ускорился до 1,7% – Госстат

Цены в промышленности Украины в ноябре 2018 года повысились на 1,7%, после незначительного роста на 0,3% - в октябре, на 1,2% - в сентябре, 1,3% - в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам ноября рост цен замедлился незначительно до 16,5% с 16,6% - по итогам октября при увеличении цен на 18,9% - по итогам сентября, 19,3% – по итогам августа.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в ноябре повысились на 2,2%, а при поставках за пределы страны зафиксировано их снижение на 0,5%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,6% и 7,7%.

С начала текущего года цены производителей в Украине повысились на 14,6%, в том числе в пределах страны – на 16,8%, за ее пределы – на 6,0%.

В целом за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены в промышленности возросли на 17,8% вследствие удорожания в добывающей промышленности на 18,6%, в том числе в добыче каменного угля на 23,4%, металлических руд – на 15,3%, нефти и газа – на 15,1%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 13,5%. Цены в производстве напитков выросли на 16,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 14,6%, мясной продукции - на 13,3%, молочной – на 12,8%. В то же время на 16% подешевело производство сахара.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 28,1%.

В январе-ноябре 2018 года в производстве электрооборудования цены выросли на 23,4%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 20%, производстве автотранспортных средств – на 18,4%, металлургии - на 17,8%, машиностроении - на 16,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 12,6%, деревообработке – на 12,5%, фармацевтике – на 12,3%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%.

В ноябре 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2018 года¹, %

ноябрь 2018 октябрю 2018 ноябрь 2018 к декабрю 2017 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017 Промышленность всего 101.7 114.6 116.5 117.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 105.3 110.6 113.7 118.6 Добыча каменного угля 99.9 105.3 105.3 123.4 Добыча сырой нефти и природного газа 113.8 125.2 128.9 115.1 Добыча металлических руд 102.1 100.0 104.6 115.3 Перерабатывающая промышленность 99.7 108.6 109.8 113.5 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.2 107.6 108.6 109.8 производство мяса и мясных продуктов 98.5 103.2 104.6 113.3 производство молочных продуктов 102.0 107.9 109.5 112.8 производство хлеба и хлебобулочных изделий 102.2 114.0 115.8 114.6 производство сахара 100.0 92.3 85.4 84.0 производство напитков 101.2 116.7 117.6 116.7 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.7 107.8 108.6 110.5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.0 109.4 111.8 112.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 97.3 102.1 104.6 120.0 Производство химических веществ и химической продукции 100.0 105.8 109.3 110.9 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.7 113.0 114.1 112.3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.8 112.3 113.1 112.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 99.0 108.4 108.9 117.8 Машиностроение 100.5 112.8 114.1 116.4 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.2 108.5 110.0 109.5 Производство электрооборудования 100.2 113.2 113.9 123.4 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 101.2 110.1 111.0 111.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.0 116.9 118.1 118.4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104.1 131.0 134.4 128.1 Товары промежуточного потребления 99.9 108.2 109.9 116.2 Инвестиционные товары 100.5 112.8 114.1 115.2 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.3 107.3 108.5 109.4 Потребительские товары длительного пользования 99.6 106.6 108.5 110.3 Энергия 104.1 124.8 127.7 125.0

¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС

Данные: Госстат