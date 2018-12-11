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С января разрешения на международные автоперевозки будут выдаваться онлайн - Омелян
08:00 11.12.2018 |
С 1 января 2019 года выдача разрешений на международные автомобильные грузовые перевозки должна осуществляться в режиме онлайн, что позволит минимизировать коррупцию в сфере распределения квот на грузовые автомобильные перевозки.
Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил министр Владимир Омелян в ходе расширенного совещания с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП), главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком и руководителями структурных подразделений министерства.
"Я хорошо знаю сложившуюся ситуацию и считаю ее недопустимой. Я прошу профильный департамент министерства вместе с АсМАП проработать перевод услуги выдачи разрешений в электронную плоскость. Мы должны ввести этот сервис с 1 января 2019 года. Электронный кабинет перевозчика работает хорошо, он стал одним из самых успешных украинских антикоррупционных реформ, мы должны повторить этот успешный опыт и в процессе выдачи разрешений", - цитирует пресс-служба Омеляна.
По словам министра, в этом году удалось получить дополнительно рекордное количество разрешений сверх квоты - почти 111 тысяч. На 2019 год более чем на 30 тысяч разрешений увеличена квота, а Франция и Нидерланды в следующем году согласились на обмен многократными разрешениями.
"Также 2019 год мы уже начинаем без разрешений для перевозок транспортными средствами Евро-5 и выше с Британией и активно работаем с проектом протокола, который направлен Турецкой стороной, предусматривающим либерализацию двусторонних перевозок. Активно идет обмен бланками разрешений с иностранными коллегами, чтобы наши перевозчики с 1 января 2019 года были обеспечены разрешениями новой квоты", - подчеркнул он.
В то же время, по словам Омеляна, ситуация с польскими разрешениями остается сложной. "В течение года были приложены усилия не только со стороны Мининфраструктуры, но и премьер-министра и МИДа. Уже в четверг в Варшаве продолжим диалог с целью разрешения ситуации по данному направлению", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о планах с целью минимизации коррупции в сфере распределения квот на грузовые автомобильные перевозки создать единую электронную базу всех разрешений на осуществление таких перевозок.
Последние годы Украина ощущает дефицит разрешений на автомобильные грузовые перевозки. 6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривень.
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