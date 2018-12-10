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В ноябре инфляция составила 1,4%
18:04 10.12.2018 |
В ноябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре повысились на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 0,6%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 6,1%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,9%, на образование - повысились на 0,1%.
По сравнению с ноябрем 2017 года в ноябре 2018 года потребительские цены повысились на 10,0%.
В январе-ноябре инфляция составила 8,9%.
Как сообщало агентство, в октябре инфляция составила 1,7%, в январе-октябре инфляция составила 7,4%.
В 2017 году была зафиксирована инфляция 13,7%, в 2016 году - инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%.
Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.
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