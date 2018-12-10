В ноябре инфляция составила 1,4%

В ноябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре повысились на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 0,6%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 6,1%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,9%, на образование - повысились на 0,1%.

По сравнению с ноябрем 2017 года в ноябре 2018 года потребительские цены повысились на 10,0%.

В январе-ноябре инфляция составила 8,9%.

Как сообщало агентство, в октябре инфляция составила 1,7%, в январе-октябре инфляция составила 7,4%.

В 2017 году была зафиксирована инфляция 13,7%, в 2016 году - инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.