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В ноябре продажи б/у автомобилей повысились на 84% до 11,5 тыс. автомобилей
17:26 10.12.2018 |
В отличие от холодного ноября на рынке новых автомобилей, о котором ранее сообщала ассоциация «Укравтопром», на первичном рынке автомобилей, бывших в эксплуатации, горячо.
За ноябрь в Украине было зарегистрировано 11,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 84 процента больше, чем годом ранее. Подержанные автомобили охватили 61 % общего объема первичных регистраций в легковом сегменте рынка.
В ассоциации «Укравтопром» определили, какие марки легкового автомобильного секонд-хенда пользовались наибольшим спросом в ноябре.
Возглавляет рейтинг Volkswagen - 1840 автомобилей этой народной марки нашли в Украине своих очередных владельцев.
На втором месте Renault с результатом 1445 единиц.
Третью строку рейтинга занимает Skoda с результатом 1117 шт.
Четвертая позиция за автомобилями Ford - 788 б/у авто.
Замыкает пятерку лидеров Nissan с ноябрьским итогом 615 авто с пробегом.
Всего за первые 11 месяцев 2018 года в Украине было поставлено на учет 95,4 тыс. импортированных легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что на 90% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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