Украина выплатила МВФ более $150 млн по программе stand by от 2014

Украина 3 декабря выплатила Международному валютному фонду (МВФ) более 150 млн долларов, или 114,333 СПЗ (спецправа заимствования) по программе stand by от 2014 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Так, 3 декабря Украина выплатила в пользу МВФ 114 333 750 СПЗ.

Курс СПЗ на начало декабря составлял 3,9 тыс. гривен за 100 СПЗ.

НБУ сообщил, что Украина своевременно выполняет обязательства перед внешними кредиторами.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году.

Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.