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Доля ЕС в торговле Украины товарами достигла 43%, - ГФС
21:20 07.12.2018 |
Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-ноябре 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.
Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до 16,411 млрд долларов, импорт - на 11% до 22,101 млрд долларов. Отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет 3,689 млрд долларов.
Доля ЕС в экспорте из Украины составляет 43%, в импорте - 43%.
Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).
Напомним, по данным Государственной службы статистики, экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 34551,1 млн долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 16,1% до 41019,8 млн долларов. По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо составило 6468,7 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также негативное 4009,1 млн долларов).
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