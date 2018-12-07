Доля ЕС в торговле Украины товарами достигла 43%, - ГФС

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доля ЕС в торговле Украины товарами достигла 43%, - ГФС

21:20 07.12.2018 |

Экономика

 

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-ноябре 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до 16,411 млрд долларов, импорт - на 11% до 22,101 млрд долларов. Отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет 3,689 млрд долларов.

Доля ЕС в торговле Украины товарами достигла 43%, - ГФС

 

Доля ЕС в экспорте из Украины составляет 43%, в импорте - 43%.

Доля ЕС в торговле Украины товарами достигла 43%, - ГФС

 

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 34551,1 млн долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 16,1% до 41019,8 млн долларов. По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо составило 6468,7 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также негативное 4009,1 млн долларов).
По материалам: РБК-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

18:55 Индекс ПФТС 7 декабря вернулся в «красную зону»

16:54 Пограничники начали проверку наличия «Зеленой карты» в автоматизированном режиме

16:43 В ноябре объем операций на межбанке увеличился на 3,1% до $12,5 млрд

16:31 Депозитные ставки для физлиц 07.12.18

16:26 В ноябре население купило валюты на $90,5 млн больше, чем продало

16:06 Страховщики Украины за 10 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,4%, выплаты - на 12,5%

15:47 НБУ обнародовал еще 3 проекта постановлений будущего валютного регулирования для публичного обсуждения

15:01 Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

12:25 Справочный курс гривни вырос на 5,54 коп. до 27,8261 грн

12:21 SWIFT запустила собственную платежную блокчейн-систему

12:02 Биржи АТР закрылись в основном ростом индексов на фоне коррекции

11:47 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.12.18

11:42 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.12.18

11:36 Остатки средств на корсчетах банков 07.12.18

11:32 Курсы валют по карточным операциям на 07.12.18

• дальше…

21:20 Доля ЕС в торговле Украины товарами достигла 43%, - ГФС

19:04 В МВФ приветствовали введение в Украине трехлетнего бюджетного планирования

18:09 Нефть подскочила на новости о сделке ОПЕК+, Brent подорожала до $63 за баррель

18:04 Замминистра финансов по вопросам европейской интеграции назначен Гелетий

17:36 Уровень бедности в Украине сократился в 1,2 раза, - Госстат

17:20 Страны ОПЕК+ договорились снижать добычу на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018г, сделка продлена на полгода

17:10 В первую неделю декабря крупнооптовые цены дизельного топлива снизились на 3,5% или 1000 грн

15:53 Порошенко заявил, что подписал закон о госбюджете на 2019 год

13:18 Средняя цена автогаза на АЗС 7 декабря приблизилась к 15,00 грн/л

11:57 Розничные цены на топливо 7 декабря продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС

• дальше…

20:52 Трамп нашел нового генпрокурора. Он критиковал «российское расследование»

18:50 Преемницей Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

15:20 Япония может воздержаться от заключения контрактов с Huawei

13:03 Фьючерсные контракты на нефть в юанях обогнали по объему фьючерсы в долларах торгуемые в Сингапуре и Дубае

10:46 Индия намерена взять в аренду вторую российскую подлодку

09:36 На Кубе заработал мобильный интернет

09:32 Госдепартамент США назвал условия для сохранения договора о РСМД

09:23 Резолюция по осуждению ХАМАС провалилась в Генассамблее ООН

09:17 Fitch понизило прогноз роста экономики Индии

08:32 Прокуратура в США получила данные о подозрительных транзакциях Huawei от банка HSBC

08:11 СМИ: Послом США в ООН назначат пресс-секретаря Госдепартамента и бывшую журналистку Хизер Науэрт

06.12 Венгрия прекратила раздачу паспортов в своих консульствах в Украине

06.12 Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией

06.12 Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м - Путин напоминает: интеграция уже дала Минску $70 скидки

06.12 Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

• дальше…

12:47 Киевгаз опубликовал новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года

06.12 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

26.11 Фискальная служба разъяснила новые правила ввоза авто «на евробляхах»

26.11 Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK

23.11 Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть

23.11 Всемирный банк поможет создать скоростной коридор на Троещину

• дальше…

09:06 Владельцы оружия, «грантоеды» и ветераны: Кто и зачем создал партию «евробляхеров»

08:45 Зайдут ли в Азовское море военные корабли США

06.12 Венгрия прекратила раздачу паспортов в своих консульствах в Украине

06.12 Почему Богомолец никому не конкурент на выборах

06.12 Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой

06.12 Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

06.12 Волкер: Российским судам может быть закрыт доступ в европейские порты

06.12 Почему Медведчука исключили из Минских переговоров

06.12 Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии

05.12 Занимайтесь сами. Зачем Филатов хлопнул дверями у Коломойского

05.12 «Это война, горячая война!»: в Госдепе изложили свое видение новой волны российской агрессии

05.12 Ірина Бекешкіна про запит на нові обличчя і президентські вибори

05.12 Вселенский патриархат в своем проекте устава поместной УПЦ предлагает, чтобы ее возглавлял митрополит

05.12 Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО

05.12 Провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно, - Парубий

• дальше…

10:35 Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium

09:47 Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры

08:04 Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE

06.12 Первый электрический Bentley не будет спорткаром

06.12 Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий

06.12 В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One

06.12 Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили

06.12 Первым смартфоном на новейшей флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 855 стал Xiaomi Mi Mix 3 5G

06.12 Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито

06.12 Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след

06.12 В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания

05.12 Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade

05.12 Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»

05.12 Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году

05.12 Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки

• дальше…

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно