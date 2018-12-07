В МВФ приветствовали введение в Украине трехлетнего бюджетного планирования

Принятие Верховной Радой Украины изменений в Бюджетный кодекс в части введения на постоянной основе среднесрочного бюджетного планирования - знаковое событие для развития системы публичных финансов Украины.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на пресс-конференции в Винницком городском совете во время рабочей поездки в город, сообщает корреспондент Укринформа.

«Эффективно планировать развитие и государства, и города в пределах одного бюджетного года сложно, и переход к созданию бюджета на период до трех лет создает предпосылки для значительно более эффективного использования средств как государства, так и средств местного самоуправления», - подчеркнул Люнгман.

По его словам, с принятием этого решения Украина присоединяется к когорте государств, что успешно пользуются опытом среднесрочного бюджетного планирования, и она вполне может воспользоваться их опытом, в том числе и посредством технической помощи МВФ.

Люнгман также выступил с открытой лекцией перед объединенной аудиторией из 400 студентов винницких вузов, которые изучают экономические дисциплины - Винницкого технического университета, торгово-экономического, аграрного и Донецкого национального университета.

Как сообщал Укринформ, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о введении среднесрочного бюджетного планирования. В соответствии с этим законом, на государственном уровне вводится составление Бюджетной декларации как документа государственного стратегического планирования, определяющего основные направления бюджетной политики на среднесрочный период. Бюджетная декларация будет содержать, в частности, совокупные потолки расходов и потолки расходов главных распорядителей средств государственного бюджета, цели и показатели результата их деятельности (фактические и ожидаемые на среднесрочный период), общую оценку фискальных рисков.