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Замминистра финансов по вопросам европейской интеграции назначен Гелетий
18:04 07.12.2018 |
Кабинет министров 5 декабря по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфину.
Как отметили в пресс-службе, в своей новой роли Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях: реформа системы управления государственными финансами, программы сотрудничества с международными финансовыми организациями и управление государственными банками.
С июля этого года на посту заместителя министра финансов Гелетий занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.
Юрий Гелетий в 2001 году окончил факультет международных отношений Львовского национального университета. С октября 2015 года до июля 2018 года Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.
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