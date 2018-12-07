Уровень бедности в Украине сократился в 1,2 раза, - Госстат

Доля населения со среднедушевыми доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1700 грн) в I полугодии 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 п.п. и составила 2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в I полугодии 2018 года меньше прожиточного минимум на месяц получали 0,8 млн граждан (годом ранее - 1,4 млн человек).

Кроме того, доля населения с среднедушевыми доходами ниже фактического размера прожиточного минимума сократилась в 1,2 раза до 32%. В I полугодии 2018 года меньше 3233,33 грн получали 12,2 млн человек (в прошлом году - 15,2 млн человек).

Больше прожиточного минимума получали 26,3 млн украинцев, или 68% (в прошлом году - 23,5 млн человек, 61%).

При этом соотношение общих доходов наиболее и наименее обеспеченных 10% населения увеличилось и составило по Украине 5 раз (в Iполугодии 2017 года - 4,8 раза).

По данным Госстата, среднемесячный размер законодательно установленного прожиточного минимума в I полугодии 2017 года - 1570,67 грн, в I полугодии 2018 года - 1700,0 грн на одного человека в месяц. Среднемесячный размер фактического прожиточного минимума, рассчитанного Минсоцполитики (без учета суммы налога на доходы физических лиц) в I полугодии 2017 года - 2860,69 грн, в I полугодии 2018 года - 3233,33 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в I полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, который входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, домохозяйства во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.