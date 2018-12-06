Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 21:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада увеличила на 10,8 млрд гривен до 150 млрд гривен расходы госбюджета-2018 на выплату пенсий
Верховная Рада увеличила на 10,8 млрд гривен, с 139,3 млрд до 150,1 млрд гривен, расходы государственного бюджета на 2018 год на выплату пенсий.
За законопроект №9369 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Кроме того, увеличены на 227,4 млн гривен выплаты доплат за работу в зоне отчуждения и выделены 27,6 млн гривен на модернизацию антарктической станции "Академик Вернадский".
При этом документом предусмотрено снижение на 7,2 млрд гривен размера субвенции на выплату соцпомощи семьям с детьми в связи со снижением рождаемости; на 1,2 млрд гривен финансирование секретариатом Кабмина поддержки реализации реформы госуправления в связи с пересмотром направлений реализации реформы; почти на 1 млрд гривен финансирование поддержки животноводства, на 0,9 млрд гривен - фермерских хозяйств и на 0,3 млрд гривен - сельхозпроизводителей; на 0,3 млрд гривен - мероприятий по приватизации госимущества.
Также направлено на выплату пенсий 118,5 млн гривен поступлений от таможенных платежей, полученных при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией.
Помимо этого, в связи с введением военного положения перераспределен ряд расходов.
За счет этого, в частности на 300 млн гривен увеличены расходы на оплату труда военнослужащим Вооруженных сил, на 65 млн гривен - сотрудникам Службы безопасности Украины, на 100 млн гривен - на оплату труда работникам Генпрокуратуры (за счет снижения капитальных расходов).
Кроме того, предусмотрено около 2,5 млрд гривен Министерству внутренних дел на выполнение соглашения с Францией о поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты (за счет поступлений в спецфонд госбюджета).
В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов в числе источников дополнительных средств отмечает экономию 2,5 млрд гривен по обслуживанию госдолга в связи с разницей прогнозного курса валют при формировании госбюджета-2018 и фактического.
В связи с предлагаемыми изменениями предусмотрено увеличить доходы госбюджета на 118,5 млн гривен с 917 879,4 до 917 997,9 млн гривен, расходы на 229,7 млн гривен с 991 700 до 991 929,7 млн гривен, граничный объем госдолга на 2,5 млрд гривен - с 1 999,3 млрд гривен до 2 001,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года на 2020 год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой
|Рада ввела среднесрочное бюджетное планирование
|Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года
|Почему Кремль накинулся с угрозами на Кипр
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине вводят новую маркировку пищевых продуктов: что изменится
|Рада увеличила на 10,8 млрд гривен до 150 млрд гривен расходы госбюджета-2018 на выплату пенсий
|Суд обосновал решение об отмене штрафа Коболеву в связи с премиями
|Рада ввела среднесрочное бюджетное планирование
|Кабмин назначил врио министра аграрной политики и продовольствия Мартынюка
|Нафтогаз подготовится к созданию независимого оператора ГТС
Это интересно
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки
|В Китае электрокары «сливают» данные властям без ведома владельцев
|Количество вакансий в криптовалютной сфере продолжает показывать рост
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport