Рада увеличила на 10,8 млрд гривен до 150 млрд гривен расходы госбюджета-2018 на выплату пенсий

Верховная Рада увеличила на 10,8 млрд гривен, с 139,3 млрд до 150,1 млрд гривен, расходы государственного бюджета на 2018 год на выплату пенсий.

За законопроект №9369 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Кроме того, увеличены на 227,4 млн гривен выплаты доплат за работу в зоне отчуждения и выделены 27,6 млн гривен на модернизацию антарктической станции "Академик Вернадский".

При этом документом предусмотрено снижение на 7,2 млрд гривен размера субвенции на выплату соцпомощи семьям с детьми в связи со снижением рождаемости; на 1,2 млрд гривен финансирование секретариатом Кабмина поддержки реализации реформы госуправления в связи с пересмотром направлений реализации реформы; почти на 1 млрд гривен финансирование поддержки животноводства, на 0,9 млрд гривен - фермерских хозяйств и на 0,3 млрд гривен - сельхозпроизводителей; на 0,3 млрд гривен - мероприятий по приватизации госимущества.

Также направлено на выплату пенсий 118,5 млн гривен поступлений от таможенных платежей, полученных при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией.

Помимо этого, в связи с введением военного положения перераспределен ряд расходов.

За счет этого, в частности на 300 млн гривен увеличены расходы на оплату труда военнослужащим Вооруженных сил, на 65 млн гривен - сотрудникам Службы безопасности Украины, на 100 млн гривен - на оплату труда работникам Генпрокуратуры (за счет снижения капитальных расходов).

Кроме того, предусмотрено около 2,5 млрд гривен Министерству внутренних дел на выполнение соглашения с Францией о поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты (за счет поступлений в спецфонд госбюджета).

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов в числе источников дополнительных средств отмечает экономию 2,5 млрд гривен по обслуживанию госдолга в связи с разницей прогнозного курса валют при формировании госбюджета-2018 и фактического.

В связи с предлагаемыми изменениями предусмотрено увеличить доходы госбюджета на 118,5 млн гривен с 917 879,4 до 917 997,9 млн гривен, расходы на 229,7 млн гривен с 991 700 до 991 929,7 млн гривен, граничный объем госдолга на 2,5 млрд гривен - с 1 999,3 млрд гривен до 2 001,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года на 2020 год.