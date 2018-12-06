Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ноябре продажи коммерческих автомобилей снизились на 1,2% до 1 017 единиц
10:59 06.12.2018 |
В ноябре в Украине было зарегистрировано 1017 новых коммерческих автомобилей, что на 1,2% меньше чем годом ранее, сообщает ассоциация «Укравтопром».
В лидерскую пятерку месяца вошли следующие бренды.
На первом месте Renault с результатом 166 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель Рено снизился почти на 2 процента.
Второе место у Fiat, регистрации которого выросли на 3% относительно ноября 2017 года. Свои первые номера в прошлом месяце получили 124 Фиата.
Mercedes-Benz удалось на 69% увеличить реализацию своих новых коммерческих автомобилей на украинском рынке, что позволило ему занять третью строчку рейтинга. Ноябрьский результат МВ - 108 машин.
На четвертом месте Volkswagen - 87 зарегистрированных авто (+2%).
Несмотря на то, что ноябрьские регистрации Форда упали на четверть от прошлогоднего результата, этот бренд все-таки смог войти в первую пятерку рейтинга.
Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 11,5 тыс. новых машин, что на 11% больше чем за аналогичный период 2017 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Почему Медведчука исключили из Минских переговоров
|Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии
|Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ноябре продажи коммерческих автомобилей снизились на 1,2% до 1 017 единиц
|Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,4% до 276,3 млрд гривен в январе-ноябре
|В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Цена золота 6 декабря вернулась к росту после снижения днем ранее
|Нефть дешевеет 6 декабря перед встречей ОПЕК вслед за падением мировых фондовых бирж
Это интересно
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport
|Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина
|Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
|В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
|Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах