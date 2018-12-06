В ноябре продажи коммерческих автомобилей снизились на 1,2% до 1 017 единиц

В ноябре в Украине было зарегистрировано 1017 новых коммерческих автомобилей, что на 1,2% меньше чем годом ранее, сообщает ассоциация «Укравтопром».

В лидерскую пятерку месяца вошли следующие бренды.

На первом месте Renault с результатом 166 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель Рено снизился почти на 2 процента.

Второе место у Fiat, регистрации которого выросли на 3% относительно ноября 2017 года. Свои первые номера в прошлом месяце получили 124 Фиата.

Mercedes-Benz удалось на 69% увеличить реализацию своих новых коммерческих автомобилей на украинском рынке, что позволило ему занять третью строчку рейтинга. Ноябрьский результат МВ - 108 машин.

На четвертом месте Volkswagen - 87 зарегистрированных авто (+2%).

Несмотря на то, что ноябрьские регистрации Форда упали на четверть от прошлогоднего результата, этот бренд все-таки смог войти в первую пятерку рейтинга.

Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 11,5 тыс. новых машин, что на 11% больше чем за аналогичный период 2017 года.