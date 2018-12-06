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Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,4% до 276,3 млрд гривен в январе-ноябре
09:23 06.12.2018 |
В январе-ноябре текущего года крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,4% или на 36,8 млрд гривен до 276,3 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.
Данная сумма составляет 57% от общего сбора налогов по Украине.
При этом отмечается, что поступления от крупного бизнеса по акцизному налогу составляют 96% от всех поступлений по стране, по налогу на прибыль - 77,6%, по НДС - 57,7%.
ГФС отмечает значительный прирост платежей в госбюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по налогу на прибыль, который в этом году составил 72,9 млрд гривен, что на 46,5% больше прошлогоднего показателя.
Кроме того, в сводный бюджет увеличились поступления по налогу на доходы физлиц из зарплаты и ЕСВ.
Так, за 11 месяцев поступило более 21 млрд гривен НДФЛ, что на 31,3% или 5 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
Также уплачено около 46 млрд гривен ЕСВ, что почти на 9 млрд гривен или на 24% больше прошлогодних показателей.
Как сообщали Українські Новини, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 год выросло на 10% или на 136 юрлиц до 1,5 тыс.
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