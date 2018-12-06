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В Украине только 15% госпредприятий являются прибыльными
23:05 05.12.2018 |
Прибыльными на сегодня являются не более 500 государственных предприятий в Украине, что составляет около 15% от их общего количества.
Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Из 3444 предприятий, которые работают в Украине, прибыль приносят не более 500. Все остальные предприятия или намеренно банкротятся, и потом мы видим, как в регионах жилищно-строительные компании возводят те или иные дома. В результате теряет государство и все остальные", - сказал он.
Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что он поддерживает приватизацию госактивов, которые не являются стратегическими. Также он добавил, что будет бороться с теневыми схемами, которые используются некоторыми госпредприятиями.
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