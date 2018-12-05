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В январе-ноябре доходы местных бюджетов выросли на 22,5% до 212,5 млрд гривен, - Зубко
21:17 04.12.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 22,5%, или на 39 млрд гривен до 212,5 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 122,9 млрд гривен, что на 26,2% больше по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.
Поступления от единого налога выросли на 26,8% до 28,1 млрд гривен, от платы за землю - на 3,3% до 25 млрд гривен.
Собственные доходы местных бюджетов 665 объединенных территориальных общин за 11 месяцев по сравнению с январем-ноябрем 2017 года выросли на 62,6% до 18,9 млрд гривен.
Зубко отметил, что за 11 месяцев местные бюджеты выполнили годовой план поступлений на 95%.
Как сообщали Українськi Новини, доходы местных бюджетов в 2017 году увеличились на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 230 млрд гривен в 2018 году.
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