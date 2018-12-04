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ФГИ перечислил 1,3 млрд гривен в госбюджет за 11 месяцев аренды госимущества
15:31 04.12.2018 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил 1,319 млрд гривен в государственный бюджет за 11 месяцев аренды государственного имущества.
Об этом говорится в сообщении ФГИ в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Отмечается, что за три месяца малой приватизации удалось продать 204 объекта на сумму 301 млн гривен, а на данный момент на торги выставлено 340 объектов.
Согласно статистике продаж, сформированного перечня малой приватизации, в который включено 818 объектов, хватит до весны 2019 года.
Кроме того, к продаже объектов малой приватизации присоединились еще три электронные площадки ООО «Центральная Универсальная Биржа», ООО «Современные электронные системы» и ООО «Ливтраде».
Также и.о. главы фонда Виталий Трубаров заявил, что до конца 2018 года ФГИ перевыполнит годовой план по отчислениям от аренды госимущества на 44% и выйдет на 1,44 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, ФГИ планирует выполнить план на 2018 год по перечислению в государственный бюджет средств от аренды государственного имущества до сентября.
В 2017 аренда госимущества принесла бюджету 1,041 млрд гривен.
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