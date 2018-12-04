Участники рынка коммерческой недвижимости ожидают увеличения стоимости объектов в течение 2-3 лет, - Colliers International

Управляющий директор международной консалтинговой компании Colliers International (Украина) Александр Носаченко заявляет, что участники рынка коммерческой недвижимости ожидают увеличения стоимости торговых объектов в течение 2-3 лет.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Нынешняя стоимость активов - это очень дешево. Все ожидают увеличения стоимости объектов коммерческой недвижимости в перспективе следующих 2-3 лет. Если ничего драматического не будет дальше происходить с нашей страной, то я не удивлюсь, если через 3 года мы получим стоимость в 2 раза выше, чем та, которую сегодня платили покупатели в отдельно взятых случаях", - сказал Носаченко.

Он отметил, что рынок качественных активов в сфере коммерческой недвижимости очень ограничен.

За последние 2 года самым крупным покупателем на рынке стала инвестиционная компания Dragon Capital.

Общая сумма ее сделок составила около 400 млн долларов.

Кроме того, Носаченко отметил, что в ближайшее время ожидается продажа торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.

"ТРЦ Ocean Plaza так или иначе поменяет руки в ближайшие полгода", - прокомментировал он.

При этом Носаченко назвал ТРЦ самым дорогим активом на рынке.

Как сообщали Українськi Новини, компания Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в июле-сентябре вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,5 процентных пункта до 3,7% по сравнению с уровнем вакантности во втором квартале.

Сolliers International - международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости в 61 стране мира.

Компания оказывает консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в области гостиничной недвижимости, услуги по оценке и управлению объектами недвижимости, проводит анализ инвестиционных проектов.

Представительство Collіers Іnternatіonal в Украине было основано в Киеве в 1997 году.