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Участники рынка коммерческой недвижимости ожидают увеличения стоимости объектов в течение 2-3 лет, - Colliers International
15:28 04.12.2018 |
Управляющий директор международной консалтинговой компании Colliers International (Украина) Александр Носаченко заявляет, что участники рынка коммерческой недвижимости ожидают увеличения стоимости торговых объектов в течение 2-3 лет.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.
"Нынешняя стоимость активов - это очень дешево. Все ожидают увеличения стоимости объектов коммерческой недвижимости в перспективе следующих 2-3 лет. Если ничего драматического не будет дальше происходить с нашей страной, то я не удивлюсь, если через 3 года мы получим стоимость в 2 раза выше, чем та, которую сегодня платили покупатели в отдельно взятых случаях", - сказал Носаченко.
Он отметил, что рынок качественных активов в сфере коммерческой недвижимости очень ограничен.
За последние 2 года самым крупным покупателем на рынке стала инвестиционная компания Dragon Capital.
Общая сумма ее сделок составила около 400 млн долларов.
Кроме того, Носаченко отметил, что в ближайшее время ожидается продажа торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.
"ТРЦ Ocean Plaza так или иначе поменяет руки в ближайшие полгода", - прокомментировал он.
При этом Носаченко назвал ТРЦ самым дорогим активом на рынке.
Как сообщали Українськi Новини, компания Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в июле-сентябре вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,5 процентных пункта до 3,7% по сравнению с уровнем вакантности во втором квартале.
Сolliers International - международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости в 61 стране мира.
Компания оказывает консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в области гостиничной недвижимости, услуги по оценке и управлению объектами недвижимости, проводит анализ инвестиционных проектов.
Представительство Collіers Іnternatіonal в Украине было основано в Киеве в 1997 году.
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