В январе-ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 1,9%

В январе-ноябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 1,9%.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Всего доходы госбюджета за 11 месяцев текущего года составили 843,133 млрд гривен, что на 16,216 млрд гривен меньше от запланированных (859,349 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 1,5%, или на 11,294 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 5,6%, или на 4,921 млрд гривен.

В январе-ноябре в госбюджет поступило 203,981 млрд гривен единого социального взноса, тогда как в ноябре было перечислено в госбюджет 20,204 млрд гривен.

В ноябре госбюджет перевыполнен по доходам на 2,5%, или на 2,316 млрд гривен.

Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 95,720 млрд гривен при плане 93,404 млрд гривен.

Общий фонд госбюджета в ноябре перевыполнен по доходам на 3,6%, или на 3 025 млн гривен, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 8,1%, или на 709 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 2,3%.

Всего доходы госбюджета за десять месяцев текущего года составили 747,389 млрд гривен, что на 17,528 млрд гривен меньше от запланированных (764,917 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,1%, или на 14,320 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 4,1%, или на 3,207 млрд гривен.

В январе-октябре в госбюджет поступило 183,776 млрд гривен единого социального взноса, тогда как в октябре было перечислено в госбюджет 19,922 млрд гривен.

В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн гривен.