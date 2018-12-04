В январе-ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 1,9%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе-ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 1,9%

08:10 04.12.2018 |

Экономика

 

В январе-ноябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 1,9%.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Всего доходы госбюджета за 11 месяцев текущего года составили 843,133 млрд гривен, что на 16,216 млрд гривен меньше от запланированных (859,349 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 1,5%, или на 11,294 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 5,6%, или на 4,921 млрд гривен.

В январе-ноябре в госбюджет поступило 203,981 млрд гривен единого социального взноса, тогда как в ноябре было перечислено в госбюджет 20,204 млрд гривен.

В ноябре госбюджет перевыполнен по доходам на 2,5%, или на 2,316 млрд гривен.

Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 95,720 млрд гривен при плане 93,404 млрд гривен.

Общий фонд госбюджета в ноябре перевыполнен по доходам на 3,6%, или на 3 025 млн гривен, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 8,1%, или на 709 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 2,3%.

Всего доходы госбюджета за десять месяцев текущего года составили 747,389 млрд гривен, что на 17,528 млрд гривен меньше от запланированных (764,917 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,1%, или на 14,320 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 4,1%, или на 3,207 млрд гривен.

В январе-октябре в госбюджет поступило 183,776 млрд гривен единого социального взноса, тогда как в октябре было перечислено в госбюджет 19,922 млрд гривен.

В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн гривен.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

11:14 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.12.18

11:10 Остатки средств на корсчетах банков 04.12.18

11:07 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.12.18

10:37 3 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 200 млн гривен

10:07 30 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $26,1 млн до $265,4 млн

09:40 Как изменился украинский рынок безналичных платежей

09:10 В октябре доля проблемных кредитов выросла на 0,25 п. п. до 54,56%

07:52 Золото 4 декабря подорожало до максимума за более чем месяц на удешевлении доллара

07:47 Доллар 4 декабря остается под давлением на фоне оценки инвесторами торгового вопроса США и КНР

07:36 Биржи АТР преимущественно снижаются 4 декабря после подъема днем ранее

07:28 Биржи США закрылись 3 декабря в плюсе на договоренностях с Китаем

03.12 Курс доллара на межбанке 3 декабря немного откатили, но ждут взлета уже завтра

03.12 Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40% - банкиры

03.12 SEC: биткоин-ETF не будут одобрены, пока не решится проблема с манипуляциями

03.12 Депозитные ставки для физлиц 03.12.18

• дальше…

09:37 ОПЕК не распадется оттого, что из картеля, насчитывающего 15 членов, выйдет Катар

08:10 В январе-ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 1,9%

07:52 Золото 4 декабря подорожало до максимума за более чем месяц на удешевлении доллара

07:41 Нефть продолжает дорожать 4 декабря в ожидании сокращения добычи ОПЕК+

03.12 Поступления в госбюджет возросли на 90 млрд грн - ГФС

03.12 Ставки портовых сборов в 2019 году понижать не будут - Омелян

03.12 Цены на нефть растут 3 декабря на перспективах сокращения добычи, Brent подорожала до $61,46 за баррель

03.12 Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов: Мне приписывают высокие кабинеты от ЦРУ до Кремля

03.12 Украина прекратила антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана

03.12 Небанковский финансовый лизинг в Украине за 9 мес.-2018 вырос на 89,6% - Нацкомфинуслуг

• дальше…

09:37 ОПЕК не распадется оттого, что из картеля, насчитывающего 15 членов, выйдет Катар

09:31 В Казахстане регистрируют все смартфоны и планшеты

08:48 Великобритания собрала рекордные £75 млрд налогов с компаний из Сити

08:30 США требуют от ЕС ввести санкции против Ирана

08:20 Чехия обвинила российские спецслужбы в атаках на МИД и минобороны

08:02 Подкомитет по безопасности и обороне Европарламента провел слушания о керченском кризисе

03.12 Китай разрешит «дочкам» банков по управлению активами покупать акции

03.12 Почему преемница Меркель атаковала «Северный поток-2»

03.12 Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ

03.12 Катар с 2019 года выходит из ОПЕК, не будет соблюдать квоты

03.12 МИД Германии обнародовал стратегию по «конфликту в Украине»

03.12 Европарламент выступает за отмену «Северного потока - 2»

03.12 Вероятный преемник Меркель усомнился в «Северном потоке - 2»

03.12 Генсек партии Меркель выступила за ограничения для российских судов в ЕС и США

03.12 Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса

• дальше…

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

26.11 Фискальная служба разъяснила новые правила ввоза авто «на евробляхах»

26.11 Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK

23.11 Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть

23.11 Всемирный банк поможет создать скоростной коридор на Троещину

22.11 Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование

22.11 В Украине завершили сезон ремонта дорог

21.11 Венгерская New Work открыла первый коворкинг в Украине

21.11 Украина создала лучшие за 15 лет условия для бизнеса – глава Украинско-немецкой торговой палаты

• дальше…

09:49 Как регионалы кинули Александра Ефремова

08:37 Сколько шансов у россиян пробить сухопутный коридор в Крым

08:02 Подкомитет по безопасности и обороне Европарламента провел слушания о керченском кризисе

03.12 Украина заявила протест в комитете по безопасности на море IМО в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

03.12 Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко

03.12 Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ

03.12 Штурмовики и истребители. Сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году

03.12 Суперфейки возвращаются. Как военное положение напугало оккупантов на Донбассе

03.12 «Ласковый теленок». Сумеет ли Ляшко пропетлять между Ахметовым и Левочкиным

03.12 МИД Германии обнародовал стратегию по «конфликту в Украине»

30.11 Обыски у «Паши-мерседеса»: Зачем СБУ трясет московских попов

30.11 Сюрпризы от Варфоломея. От кого и зачем прячут текст Томоса

30.11 Удастся ли Украине перекрыть Путину Босфор

30.11 Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн первого транша макрофинансовой помощи Украине

30.11 «Техпаспорт» церкви: Что принял Константинополь и когда ждать томос

• дальше…

09:05 Пострадавшие от утечки данных потребовали от Marriott $12,5 млрд

03.12 Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»

03.12 Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития

03.12 Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы

30.11 Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод

30.11 Facebook рассматривала возможность продавать данные пользователей

30.11 Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов

30.11 Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году

30.11 NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну

30.11 Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам

29.11 Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу

29.11 ЕС усиливает безопасность автотранспорта

29.11 DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер

29.11 Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн

28.11 Представлен обновленный флагманский седан Genesis

• дальше…

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно