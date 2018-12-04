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Поступления в госбюджет возросли на 90 млрд грн - ГФС
19:28 03.12.2018 |
За 11 месяцев 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило (сальдо) 666,9 млрд грн платежей, что почти на 16%, или на 90,2 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.
В частности, общий фонд госбюджета с начала этого года направлено 357,7 млрд грн налоговых платежей, что на 18%, или на 54,7 млрд грн больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Таможенных платежей в январе-ноябре в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 309,18 млрд грн. Это на 13%, или на 35,5 млрд грн превышает показатель 11 месяцев 2017 года.
В ноябре этого года в общий фонд госбюджета обеспечено (сальдо) 78,7 млрд грн, что более чем на 20%, или на 13,3 млрд грн превышает поступлений ноября прошлого года.
Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в ноябре перечислено в размере 45,2 млрд грн. Это на 28% или на 9,9 млрд грн превышает прошлогодний показатель. Таможенных платежей - 33,58 млрд грн, что на 3,5 млрд грн, или на 12% больше, чем в ноябре прошлого года.
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